Teismui perduota dar viena ginekologo Vytauto Abraičio byla

Šiam ikiteisminiam tyrimui vadovavo Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras. Tyrimą atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai.
Bylos duomenimis, Ukmergės rajono gyventoja, veikdama asmeniniais arba savo artimųjų interesais, Klaipėdos ir Palangos miestuose esančiose įstaigose vadovaujančias pareigas užimantiems darbuotojams bei vienam Kauno gydytojui kyšiais atsidėkojo už priėmimą pas gydytojus be išankstinės registracijos ir už kokybiškesnių bei didesnio kiekio sveikatos priežiūros paslaugų ar procedūrų gavimą. Kyšiai, iš viso daugiau kaip 1 tūkst. 500 eurų, buvo teikiami per neatlygintinai atliekamus gerbūvio darbus – augalų sodinimą, medžių genėjimą, sklypų priežiūrą ir kitus darbus valstybės tarnautojų ar jų artimųjų privačiuose sklypuose. Darbus kaltinamoji organizavo ir apmokėjo, pasitelkusi savo sutuoktinio vykdomą individualią žemės ūkio veiklą bei jo darbuotojus.
Įtariama, kad kaltinamoji, siekdama, jog jai artimas asmuo būtų be eilės priimtas ir konsultuotas Kauno klinikose, minėtais darbais atsiskaitė su dabar jau nebedirbančiu gydytoju akušeriu-ginekologu. Šis gydytojas taip pat kaltinamas kitoje byloje dėl piktnaudžiavimo bei neteisėto informacijos rinkimo apie privatų asmens gyvenimą. Kaltinamoji suorganizavo ir neatlygintinai atliko teritorijos tvarkymo bei augalų sodinimo darbus Klaipėdos universiteto ligoninės tuometiniam laikinajam vadovui už tai, kad šis padėjo jos artimam asmeniui patekti į reabilitacijos ligoninę. O už tai, kad jam ten buvo ilgiau teiktos reabilitacijos paslaugos, skirta daugiau procedūrų ir užtikrinta geresnė priežiūra, kaltinamoji suorganizavo ir atliko gerbūvio darbus Palangos reabilitacijos ligoninės vieno skyriaus vedėjos šeimos privačiame sklype.
Dar vienu atveju kaltinamoji, veikdama savo sutuoktinio interesais, per tarpininkę davė kyšį Klaipėdos savivaldybės administracijos tarnautojai, taip siekdama sklandaus darbų priėmimo, tvarkant Klaipėdos viešąsias erdves bei palankumo ateityje.
Baudžiamoji byla perduota Klaipėdos apygardos teismui.
Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir nepripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
