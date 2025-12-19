Skandalingų kaltinimų sulaukusiam ginekologui Abraičiui – žinia iš teismo

„Teismas nutarė pratęsti laikino teisės užsiimti tam tikra veikla – gydytojo akušerio ginekologo praktika – sustabdymo terminą trims mėnesiams“, – BNS nurodė teismo atstovė Inga Ramanauskaitė.
Šis ribojimas V. Abraičiui pratęstas nuo gruodžio 20-osios iki kitų metų kovo 20-osios.
Teismo nutartis per septynias dienas dar gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui.
BNS rašė, kad draudimas verstis akušerio ginekologo praktika V. Abraičiui pirmąkart skirtas pernai rugsėjį, jį nušalinus nuo pareigų. Vėliau kas tris mėnesius teisės sustabdymas būdavo pratęsiamas.
Gydytojas baudžiamojoje byloje kaltinamas piktnaudžiavimu tarnyba ir neteisėtu informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimu. Teismas bylą toliau nagrinės sausio pabaigoje.
Teisėsaugos duomenimis, V. Abraitis 2018–2023 metais Kaune teikdamas sveikatos priežiūros paslaugas valstybinėse ir privačiose įstaigose slapta nufilmavo apie 20 savo pacienčių.
Pasak kaltinimą byloje palaikančio prokuroro Donato Blinstrubio, dalies moterų nepavyko identifikuoti, todėl nukentėjusiomis pripažintos aštuonios pacientės. Teisėsauga ikiteisminio tyrimo metu negavo duomenų, kad vaizdo įrašai būtų platinti.
Nukentėjusiosios civiliniais ieškiniais iš gydytojo prašo priteisti iš viso apie 67 tūkst. eurų žalos kompensaciją. Šiam reikalavimui užtikrinti teismas V. Abraičiui iki kitų metų balandžio yra skyręs laikiną nekilnojamojo turto nuosavybės apribojimą.
Kaltinamojo advokatas žurnalistams anksčiau sakė, kad ikiteisminio tyrimo metu jo klientas kaltės nepripažino, o daugelį pacienčių vaizdo įrašų darė gydymo tikslais.
