Automobiliais prekiavusiems ir mokesčių nemokėjusiems broliams teismas skyrė tūkstantines baudas

Šiaulių apygardos teismas konstatavo, kad prekyba automobiliais besiverčiantys du broliai bendrai neapskaitė, nedeklaravo daugiau nei 163 tūkst. eurų pajamų, gautų iš automobilių prekybos.
Nustatyta, kad Vilniuje gyvenantis Ž. Ū. nuo 2017 metų birželio iki 2019 metų kovo pabaigos apgaulingai tvarkė vykdomos individualios veiklos – prekybos Europos Sąjungos valstybėse įsigytais automobiliais – finansinę apskaitą.
Per mažiau nei dvejus metus be jokių apskaitos dokumentų buvo parduota 19 automobilių, už juos gauta daugiau nei 112 tūkst. eurų, kurie nebuvo įtraukti į apskaitą.
Bylos duomenimis, Palangoje gyvenantis A. Ū. užsienio šalyse pirkdavo naudotus automobilius, kuriuos gabendavo į Lietuvą parduoti. Per maždaug pusantrų metų palangiškis pardavė septynis automobilius, už kuriuos gavo daugiau nei 51 tūkst. eurų pajamų, bet jų nedeklaravo.
Jis automobilių pardavimo veikla vertėsi neįregistravęs individualios veiklos, neinformavęs Valstybinės mokesčių inspekcijos.
Ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių apygardos valdybos pareigūnai.
Ž. Ū. per dvejus metus turės sumokėti 10 tūkst. eurų, o A. Ū. – 9 tūkst. eurų. Mokestines prievoles, tai yra dėl padarytų nusikalstamų veikų atsiradusius į valstybės biudžetą nesumokėtus mokesčius, iš šių asmenų gali išieškoti Valstybinė mokesčių inspekcija.
