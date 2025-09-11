Teismas neatsargiam slaugytojui už sulaužytą paciento šonkaulį skyrė 5 tūkst. eurų baudą

Ketvirtadienį Klaipėdos apygardos teismas pranešė tenkinęs prokurorės apeliacinį skundą dėl apylinkės teismo nuosprendžio dalies, kuria ligoninės slaugos darbuotojas buvo išteisintas dėl nesunkaus paciento sveikatos sutrikdymo.
Apeliacinės instancijos teismas panaikino šią nuosprendžio dalį, vyrą pripažino kaltu ir nubaudė jį 5 tūkst. eurų bauda.
Bylos duomenimis, greitosios medicinos pagalbos stoties slaugytojas ligoninės priėmimo skyriuje kartu su vairuotoju perkėlė nukentėjusįjį nuo greitosios pagalbos vežimėlio ant ligoninės vežimėlio. Slaugos darbuotojas vienoje rankoje laikė planšetę su dokumentais, o kita ranka paėmė už ligoninės vežimėlio ir pradėjo jį įstrižai traukti, neužtikrinęs paciento saugumo. Taip traukiamas vežimėlis užkliuvo už šalia stovėjusių kitų vežimėlių. Slaugytojas vežimėlį paleido, dėl to šis nuvirto, pacientas iškrito, jam lūžo šonkaulis.
Apeliacinės instancijos teismas pritarė prokurorės argumentams, kad, jeigu slaugos specialistas nebūtų tempęs vežimėlio viena ranka, būtų stebėjęs šalia esančias kliūtis, jis būtų turėjęs visas galimybes laiku pastebėti pavojingą situaciją ir įvykis nebūtų atsitikęs.
Teisėjų kolegija nurodė, kad slaugytojas, atlikdamas savo pareigas, elgėsi nerūpestingai, ignoravo profesinę veiklą reglamentuojančias instrukcijas ir bendruosius atsargaus elgesio principus, neužtikrino transportuojamo paciento saugumo, ir tai turėjo priežastinį ryšį su kilusiais padariniais – dėl neatsargumo pacientui padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas.
Apeliacinės instancijos teismas atmetė kaltės nepripažinusio vyro argumentus, kad jis yra priverstas savo pareigas atlikti viena ranka, nes negali niekur padėti planšetės, ir akcentavo, kad nei slaugos specialisto pareiginėse instrukcijose, nei darbo sutartyje nėra ir negali būti numatyta, kad, teikiant skubiosios medicinos paslaugas, prioritetas turi būti teikiamas darbo įrankiams ar priemonėms, o ne pacientų sveikatai ar gyvybei.
Skubiosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojui baudžiamoji byla pirmosios instancijos teisme buvo nutraukta, atleidus jį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą be užstato.
Klaipėdos apygardos teismo nuosprendis įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos, tačiau per tris mėnesius gali būti skundžiamas kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
