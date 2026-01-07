 Klaipėdos rajono gyventojui gresia 15 metų nelaisvės

2026-01-07 16:29
Klaipėdos apskrities VPK inf.

Klaipėdos apygardos prokuratūra su kaltinamuoju aktu teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai dėl neteisėto disponavimo labai dideliu kiekiu narkotinių ir psichotropinių medžiagų pareikšti anksčiau jau kelis kartus teistam 28-erių Klaipėdos rajono gyventojui.

Šiam ikiteisminiam tyrimui vadovavo Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė, tyrimą atliko Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos ir Klaipėdos rajono policijos komisariato pareigūnai.

Bylos duomenimis, 2025 m. gegužės 1 d. policijos pareigūnai sustabdė automobilį patikrinimui ir bagažo skyriuje rado beveik 169 gramų psichotropinės medžiagos kristalų pavidalu, o automobilio daiktadėžėje – apie 0,43 gramų kanapių (antžeminių dalių), kurios, kaip įtariama, priklausė kaltinamajam.

Asmeniui pareikšti kaltinimai pagal Baudžiamojo kodekso (BK) 260 straipsnio 3 dalį.

Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno, siuntė, pardavė ar kitaip platino labai didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dešimties iki penkiolikos metų. 

Byla perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui.

Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nėra įrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.

