2026-01-06 09:12
Ukmergėje, Miškų gatvėje esančiame bute, pirmadienio vakarą rastas maišelis, kuriame buvo į foliją susukta apie 80 gramų galimai narkotinės medžiagos – „kristalų“, antradienį pranešė Policijos departamentas.

Vyro namuose – didelis kiekis narkotikų / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

1998 metais gimęs įtariamasis uždarytas į areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl disponavimo dideliu kiekiu narkotinių medžiagų turint tikslą jas platinti. Už tokį nusikaltimą gresia laisvės atėmimas nuo aštuonerių iki dešimties metų.

