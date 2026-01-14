STT nustatė korupcijos rizikas Kauno kolegijos Medicinos fakultete

Analizės metu nustatyta, kad laikant stojamuosius Manualinių gebėjimų patikrinimo testus galimi neobjektyvūs sprendimai, nėra aiškios tokių testų saugojimo ir rezultatų fiksavimo tvarkos. Taip pat vykdant viešuosius pirkimus neužtikrinama tiekėjų konkurencija.
Įvertinus testo laikymo organizavimą, nustatyta, kad teisinis reguliavimas nepakankamai apibrėžia komisijų sudarymo, narių atrankos, nešališkumo užtikrinimo ir rotacijos principus, trūksta aiškios apeliacijų teikimo tvarkos. Neaiškiai reglamentuotas interesų konfliktų valdymas ir neapibrėžtos techninio darbuotojo funkcijos sudarė prielaidas testo laikymo procese dalyvauti asmenims, galimai susijusiems su stojančiųjų rengimu egzaminams. Be to, nėra reglamentuoti testo kodavimo simboliai, o praktikoje naudojami kodai (pvz., „T010“, „T007“, „T050“) egzamino laikymo metu gali būti lengvai įsimenami ir sudaryti prielaidas atkurti ryšį tarp Testo kodo ir stojančiojo.
Analizuojant Kauno kolegijos vykdytus viešuosius pirkimus Medicinos fakulteto reikmėms, nustatyta pasikartojančių tiekėjų dominavimo rizika tiek neskelbiamų apklausų, tiek atvirų konkursų būdu vykdytuose pirkimuose. STT turimais duomenimis, vertinamu laikotarpiu medicinos priemonių pirkimuose dažnai dalyvavo trys tarpusavyje susiję tiekėjai, kuriuos siejo bendri darbuotojai ar vadovai – vieninteliai šių įmonių akcininkai.
Taip pat fiksuoti atvejai, kuomet sutapo pasiūlymų pateikimo laikai, o kainų skirtumai buvo minimalūs. Tokie požymiai gali indikuoti rizikas, kad konkurencija tarp šių tiekėjų galėjo būti formali, o tiekėjai tarpusavyje galėjo tartis dėl pirkimų rezultatų.
STT taip pat atkreipė dėmesį, kad Kauno kolegijoje galimai nepakankamai veikė interesų konfliktų valdymo ir nešališkumo užtikrinimo mechanizmai, o kai kurios papildomų funkcijų ir priemokų skyrimo situacijos galėjo kelti privačių interesų konflikto riziką.
Atsižvelgdama į nustatytas rizikas, STT pateikė Kauno kolegijai siūlymus tobulinti procedūrų reglamentavimą, didinti sprendimų skaidrumą, nustatyti aiškius stojančiųjų vertinimo kriterijus, užtikrinti efektyvesnę kontrolę ir interesų konfliktų valdymą. Kauno kolegija per 3 mėnesius turi viešai paskelbti, kaip atsižvelgta ir ar numatoma atsižvelgti į STT korupcijos rizikos analizės išvadoje pateiktas pastabas ir pasiūlymus.
Naujausi komentarai