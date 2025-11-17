Teisinės grimasos skandalingojo Pimpio bylose: iškalbingas ir naujasis Temidės sprendimas

Gelbėjimosi ratu tapo infliacija
Minėta byla buvo susijusi su A. Pimpiui inkriminuotu nusikaltimu, įvykdytu dar prieš jį su bendrinininkais išgarsinusį kraują stingdantį kontrabandininko nužudymą 2020-ųjų spalį Lazijuose ir minėtą mįslingą įvykį, kurio kulminacija tapo šokiruojantis pareigūnų radinys šiųmetę vasario 3-iąją kelyje A1, po kurio jis jau tapo tikra kriminaline „žvaigžde“.
Byloje, kurioje penktadienį paskelbtas nuosprendis, A. Pimpis su dar vienu asmeniu kaltintas sukčiavimu 2018-ųjų birželį įgijant didelės vertės – daugiau kaip 14 tūkst. eurų svetimą turtą – 27 paletes su vyšnių ir serbentų tyre statinėse. Po teismų ginčų, kas turi šią bylą nagrinėti – Vilniaus ar Kauno teisėjai, pastarieji galiausiai pritaikė jai „infliaciją“ ir už septynių metų po minėto nusikaltimo perkvalifikavo A. Pimpiui bei jo bendrininkui pareikštą kaltinimą iš sukčiavimo įgijant didelės vertės turtą, už ką grėsė laisvės atėmimas iki šešerių metų, į paprastą sukčiavimą, už kurį numatytas laisvės atėmimas jau tik iki trejų metų.
Panašu, kad ir kaltinimą šioje sunkiai girgždėjusioje byloje palaikęs prokuroras, atsižvelgdamas į tai, kiek ji laiko buvo įstrigusi teisme, siūlė A. Pimpiui tik vienerių metų įkalinimą, o jo bendrininkui 7500 eurų baudą.
Šią bylą vainikavusiame teisėjos Jolantos Ramonienės nuosprendyje A. Pimpiui skirtas devynių mėnesių įkalinimas, įskaičiuojant į šią bausmę jo suėmime išbūtą laiką, o tai reiškia, kad jis pasiųstas už grotų tik dviem mėnesiams ir 23 dienoms. Tačiau pripažintas recidyvistu. A. Pimpio bendrininkui taip pat skirta mažesnė bausmė negu siūlė prokuroras – 5 tūkst. eurų bauda, į kurią įskaičiavus jo sulaikyme išbūtą laiką, liko 4 400 eurų.
Šį nuosprendį dar per 20 dienų galima apskųsti, tačiau, neaišku, ar tai bus padaryta dėl naujienų minėtose A. Pimpį išgarsinusiose bylose.
Vieni suima, kiti paleidžia
Po vasario 3-iosios įvykio kelyje A1 pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto laisvės atėmimo trunka jau devynis mėnesius, o A. Pimpis, kaip jau rašyta, liepos pradžioje buvo tyliai paleistas iš suėmimo. Tokį sprendimą priėmė skundą dėl jo suėmimo pratęsimo nagrinėjusi Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija, motyvuodama tuo, kad byloje nėra jokių duomenų, kad įtariamasis gali daryti naujus nusikaltimus arba juos tęsti. Be to, nusikaltimas, dėl kurio A. Pimpiui pareikštas įtarimas, nepriskiriamas veikoms, dėl kurių būtinas suėmimas.
Belieka priminti, kad panaši kardomoji priemonė A. Pimpiui buvo skirta ir Kauno apygardos teisme daugiau kaip ketverius metus nagrinėtoje byloje, kurioje jis kaltintas nusikalstamos grupuotės, vykdžiusios apiplėšimus, vienas iš kurių baigėsi jau minėtu Lietuvą sukrėtusiu su kontrabanda siejamo asmens nužudymu, apgaule patekus į jo namus Lazdijuose ir jį padegant. Po daugiau kaip trejų metų suėmimo šioje byloje, 2024-ųjų sausį paleisdamas A. Pimpį į laisvę, Apeliacinis teismas konstatavo, kad jis laikomas už grotų per ilgai. Tada A. Pimpiui buvo uždėta apykojė, skiriant 20 tūkst. eurų užstatą bei paimant dokumentą. Tačiau vėliau jam įsidarbinus vienoje Širvintų įmonėje, vežiojančioje siuntas, minėta kardomoji priemonė buvo pakoreguota, įpareigojant jį nuolat būti gyvenamoje vietoje bei leidžiant nuo 6 iki 23 val. vykti į darbą Širvintose ir „vykdant darbines funkcijas“ judėti visoje Lietuvos teritorijoje. T. y. A. Pimpis privalėjo būti savo namuose Vilniuje tik nuo 23 iki 6 val.
Sulaikytas su įkalčiais
Minėtas šių metų vasario 3-iosios įvykis kelyje A1, po kurio A. Pimpis savo 33-iojo gimtadienio išvakarėse vėl buvo suimtas, buvo konstatuotas apie 22.15 val.
Jis buvo sulaikytas tada ties Kaišiadorių rajono Žiežmarių apylinkės seniūnijos Būdiškiu kaimu, esančiu apie 40 kilometrų nuo Kauno, – prie automobilio „VW Passat“ vairo. Tarp pranešimo apie jo sukeltą eismo įvykį ir pasišalinimą iš šio vietos, užregistruoto apie 21.30 val., ir įtariamo bėglio sulaikymo praėjo apie 45 minutės. Policijai sustabdžius A. Pimpio vairuotą „VW Passat“, ne per toliausiai šio – važiuojamoje kelio dalyje pareigūnai rado ir antrankiais surakintą asmenį, pasak medikų, su durtine žaizda kakle.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, nei įtariamasis, nei nukentėjusysis su teisėsauga nebendradarbiauja, t.y. laikosi nerašytų nusikalstamo pasaulio taisyklių, dėl ko nukentėjusiuoju pripažintam 40-mečiui L. U. buvo skirta 1500 eurų bauda už vengimą duoti parodymus. Galiausiai – siekiant nustatyti, ar jis nesimuliuoja atminties praradimo, jam buvo paskirta ir ambulatorinė ekspertizė. Tačiau prisikviesti į ją L. U. nepavyksta – panašu, kad jo nebėra Lietuvoje.
Iškalbingas kontekstas
Sklando kalbos, kad neteisėtas L. U. laisvės atėmimas, kurio kulminacija fiksuota kelyje A1, gali turėti ryšį su taip pat garsiai nuskambėjusiu 2023-iųjų rugpjūčio 25-osios išpuoliu Laisvės alėjoje, dėl kurio šios savaitės pabaigoje Kauno apylinkės teismas taip pat planuoja skelbti nuosprendį.
Esą šį nusikaltimą galėjo organizuoti vienas iš tada nukentėjusių nusikalstamo pasaulio atstovų, kažkodėl siejęs L.U. su vienu iš jį užpuolusiųjų. Remiantis minėtomis kalbomis, A. Pimpio vairuojamas „VW Passsat“ atsitrenkė į kelio A1 atitvarus Kaišiadorių rajone, kai galinėje jo sėdynėje kažkur vežtas antrankiais surakintas L. U., pajutęs šilumą kakle ir pamatęs kraują, pradėjo spardyti automobilio vairuotoją, dėl ko šis nesuvaldė „VW Passat“, ką užfiksavo kiti vairuotojai, pranešę apie tai Bendrajam pagalbos centrui.
Kalbama, kad į šį „VW Passsat“ L.U. buvo įviliotas apgaule – užkišus prie vieno prekybos centro už jo automobilio valytuvų raštelį su esą netyčia į šį bakstelėjusio sąžiningo vairuotojo, kuris neturi laiko laukti, telefono numeriu. Po skambučio šiuo, L. U. esą atsiviliotas į vieną degalinę, kur jo laukė akistata su trimis asmenimis. O, kodėl po to jį Vilniaus kryptimi vežė vienas A. Pimpis, neaišku.
Per jau daugiau kaip devynis mėnesius trunkantį šios bylos ikiteisminį tyrimą daugiau sulaikytų asmenų joje nėra.
Lemiamas sprendimas – už mėnesio
Visgi panašu, kad A. Pimpio problema gali išsispręsti, dar neperdavus teismui sunkiai girgždančio ikiteisminio tyrimo dėl minėto rezonansinio įvykio kelyje A1.
Kaip jau rašyta, balandį jau minėtoje daugiau kaip ketverius metus Kauno apygardos teisme nagrinėtoje byloje, kurioje A. Pimpis kaltintas nusikalstamos grupuotės subūrimu bei vadovavimu jai, buvo paskeltas nuosprendis. A. Pimpiui skirtas pusaštuntų metų įkalinimas.
Minėtas nuosprendis buvo apskųstas Apeliaciniam teismui. Šis gautus skundus jau išnagrinėjo ir gruodžio 18-ąją jau skelbs savo sprendimą, kokios bausmės nusipelnė A. Pimpis bei jo bendrininkai.
Po šio Apeliacinio teismo verdikto nuosprendis A. Pimpiui bei jo suburtos nusikalstamos grupuotės nariams jau įsiteisės, t.y. jie jau turėtų pagaliau pradėti atlikti skirtą bausmę.
