Padaugėjo įtariamųjų šokiruojančio nusikaltimo byloje: jis rengtas kelias dienas

Neeilinis visuomenės vaidmuo
Kaip jau ne kartą rašyta, minėtas šokiruojantis įvykis 66-ajame kelio A1 kilometre buvo konstatuotas apie 22.15 val. – po to, kai apie 21.30 val. buvo gautas pilietiško asmens pranešimas apie automobilį „VW Passat“, kliudžiusį šio kelio atitvarus, kurio vairuotojas nuvažiavo iš įvykio vietos.
Policijai pavyko pavyti ir sustabdyti šį „VW Passat“ ties Žiežmarių apylinkės seniūnijos Būdiškių kaimu, esančiu apie 40 kilometrų nuo Kauno. Prie jo vairo sėdėjo A. Pimpis, o ne per toliausiai – važiuojamoje kelio dalyje rastas ir antrankiais surakintas 40-metis L. U., taip pat siejamas su Kauno nusikalstamu pasauliu. Anot šiam į pagalbą vykusių greitosios medikų, L. U. kakle konstatuota durtinė žaizda.
Nors L.U. tikino, kad nieko neatsimena, ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto jo laisvės atėmimo pradėjusiems Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnams pavyko išsiaiškinti, kad tai, kas tą vakarą konstatuota kelyje A1, buvo tris dienas vykusių įvykių kulminacija ir A. Pimpis galimai turėjo du bendrininkus.
Pateko į spąstus
Kaip jau rašyta, L.U. pateko į pagrobėjų spąstus, užkišus Kauno „Akropolyje“ už jo automobilio valytuvų raštelį su esą netyčia į šį bakstelėjusio sąžiningo vairuotojo, kuris neturi laiko laukti, telefono numeriu. Po skambučio šiuo, L. U. atsiviliotas į automobilių aikštelę Perkūno alėjoje, kurioje buvo pagrobtas. Tiesa, buvo bendrauta su L. U. ir iki tol. Pavyzdžiui, pagrobimo dieną su juo buvo susitikta ir Karaliaus Mindaugo prospekto degalinėje. Tačiau, panašu, kad vis laukta tinkamo momento realizuoti nusikalstamus kėslus.
Teisėsaugininkų duomenimis, L. U. tapo šio nusikaltimo auka dėl savo turtinės padėties. Ir jį surakintą antrankiais Vilniaus link vežė ne vienas A. Pimpis. Tačiau pastarojo pateikta šio įvykio versija su pareigūnų surinktais duomenimis nesutampa. Ir A. Pimpis, kaip paaiškėjo, ėmė pasakoti savo versiją iš karto, nes neturėjo kitos išeities – tą vasario 3-iosios vakarą buvo sulaikytas kelyje A1 kruvinomis rankomis.
Anot A. Pimpio, jis turėjo su L. U. asmeninių sąskaitų ir vežėsi šį į sostinę vyriškai pasikalbėti. Be to, A. Pimpis tikina ir, kad L. U. susižalojo pats.
Dar ne pabaiga?
Remiantis sklandančiomis kalbomis, A. Pimpio vairuojamas „VW Passsat“ atsitrenkė į kelio A1 atitvarus Kaišiadorių rajone, kai galinėje jo sėdynėje vežtas antrankiais surakintas L. U., pajutęs šilumą kakle ir pamatęs kraują, pradėjo spardyti vairuotoją, dėl ko šis nesuvaldė automobilio, ką užfiksavo kiti vairuotojai, pranešę apie tai Bendrajam pagalbos centrui.
Kaip jau rašyta, iš pradžių už vengimą duoti parodymus L. U. buvo skirta 1500 eurų bauda. Galiausiai – siekiant nustatyti, ar jis nesimuliuoja atminties praradimo, – ir ambulatorinė ekspertizė. Tačiau prisikviesti į ją L. U., kurio galimai jau nėra Lietuvoje, nepavyksta.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, galimi A. Pimpio bendrininkai, pareiškus jiems įtarimus, sulaikyti nebuvo. Jiems skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti iš gyvenamosios vietos.
Taigi, ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto L. U. laisvės atėmimo vyksta toliau, o savo 33-iojo gimtadienio išvakarėse jame suimtas A. Pimpis, kaip jau rašyta, liepos pradžioje buvo tyliai paleistas į laisvę. Tokį sprendimą priėmė skundą dėl jo suėmimo pratęsimo nagrinėjusi Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija, motyvuodama tuo, kad byloje nėra jokių duomenų, kad įtariamasis gali daryti naujus nusikaltimus arba juos tęsti. Be to, nusikaltimas, dėl kurio A. Pimpiui pareikštas įtarimas, nepriskiriamas veikoms, dėl kurių būtinas suėmimas.
