Teismas atmetė Jonavos politiko Gintaro Stašionio prašymą atleisti jį nuo atsakomybės

Kauno apygardos teismas pranešė, kad nuteistasis savo prašymą motyvavo tuo, kad Seimui spalio 16 dieną sušvelninus Baudžiamojo kodekso (BK) straipsnį dėl piktnaudžiavimo, ši nusikalstama veika tapo apysunke. Dėl to atsirado galimybė taikyti atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.
Antradienį Kauno apygardos teismas nuteistojo prašymą atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą atmetė. Nuteistojo veiksmus teismas perkvalifikavo pagal naują įstatymo redakciją, bet nekeitė paskirtos bausmės.
Tačiau teismas nusprendė, kad veiką perkvalifikavus, mažinti nuteistajam paskirtos baudos dydžio nėra pagrindo. Teismas pažymėjo, kad nuteistasis, piktnaudžiaudamas tarnyba, Jonavos rajono savivaldybės administracijai padarė beveik 13 tūkst. eurų turtinę žalą, dėl to jam negali būti skiriama mažesnė nei 259 MGL dydžio bauda. „Jam paskirtos baudos dydis yra artimas padarytos turtinės žalos dydžiui, todėl mažinti paskirtos baudos dydžio nėra pagrindo“, – rašoma teismo nutartyje.
Teismas nurodė, kad įsiteisėjusio nuosprendžio vykdymo procese laidavimo institutas negali būti taikomas, dėl to nuteistojo prašymą atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą atmetė.
Nutartis gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui.
BNS rašė, kad Seimas priėmė Baudžiamojo kodekso pataisas, kuriomis metais sumažino bausmes už tarnautojų ir politikų piktnaudžiavimą. Dėl to keitėsi ir pačio nusikaltimo kvalifikacija, jis nebebus laikomas sunkiu, taps apysunkiu.
Pagal priimtas pataisas, tarnybine padėtimi piktnaudžiavęs, įgaliojimus viršijęs valstybės tarnautojas, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo, bus baudžiamas bauda, areštu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
Iki tol galiojo laisvės atėmimas iki penkerių metų.
Taip pat nustatyta, kad tas, kas padarė minėtą veiką siekdamas turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, sulauks baudos arba laisvės atėmimo iki šešerių metų. Anksčiau numatyta bausmė iki septynerių metų.
Naujausi komentarai