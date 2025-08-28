Teismas nepakeitė bausmės už tvirkinimą nuteistam Algimantui Ulvidui

Kaip skelbė BNS, Kauno apylinkės teismas balandį neviešoje baudžiamojoje byloje A. Ulvidą pripažino kaltu dėl nepilnamečių mergaičių tvirkinimo ir paskyrė beveik pustrečių metų laisvės atėmimo bausmę. Pripažinta, kad A. Ulvidas nusikalstamas veikas padarė būdamas recidyvistas.
Šį nuosprendį apskundė kaltinamasis, prašydamas jį išteisinti, nes esą nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Prokuroras apeliaciniu skundu prašė nuosprendį pakeisti ir A. Ulvidui paskirti galutinę subendrintą bausmę 5 metus 3 mėnesius laisvės atėmimo. Prokuroro vertinimu, pirmosios instancijos teismas A. Ulvido siekį išvengti griežtesnių laisvės suvaržymų iškėlė aukščiau visuomenės intereso gyventi sveikoje ir saugioje aplinkoje, todėl buvo pažeisti teisingumo, teisėtumo ir proporcingumo principai, nesilaikyta suformuotos teismų praktikos ir bendrųjų bausmių skyrimo taisyklių
Teisėjų kolegija, įvertinusi baudžiamojoje byloje surinktų ir pirmosios instancijos teismo ištirtų įrodymų visumą, taip pat apeliacinių skundų bei proceso dalyvių baigiamųjų kalbų metu išsakytus argumentus, nusprendė, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai ir nešališkai išnagrinėjo visas bylos aplinkybes, tinkamai įvertino įrodymus, tinkamai kvalifikavo nusikalstamas veikas.
Taip pat konstatuota, kad apylinkės teismas tinkamai įvertino bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes ir nuteistajam paskyrė pagrįstos rūšies bei dydžio bausmes, teisingai išsprendė ir baudžiamojoje byloje pareikštų civilinių ieškinių klausimą.
„Priešingai, nei nurodo prokuroras, nuteistajam paskirta bausmė nelaikytina aiškiai per švelnia, neatitinkančia teisingumo principo reikalavimų, todėl prokuroro apeliacinis skundas atmetamas, o nuteistajam pirmosios instancijos teismo paskirta bausmė paliekama nepakeista“ – rašoma teismo nutartyje.
Šis Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos paskelbimo dienos.
Kaip rašė BNS, Kauno apylinkės teisme nagrinėjama dar viena byla, kurioje A. Ulvidas kaltinamas jaunesnių nei 16-os metų asmenų tvirkinimu. Dar dvi bylos dėl analogiškų vyro nusikaltimų baigtos nagrinėti – jis nuteistas.
