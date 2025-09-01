Ulvidas: aš jau pasiruošęs

„Aš jau pasiruošęs, laukiu skambučio iš policijos ir važiuosiu atlikti bausmę. Aš tikrai jos nevengsiu, atliksiu, kaip paskirta, važiuosiu į kalėjimą. Jau atsisveikinau su nakvynės namų, kur gyvenau, vadovybe“, – Eltai pirmadienį sakė A. Ulvidas.
Tačiau jis teigė pasirengęs toliau tęsti kovą teismuose, taip pat ir tarptautiniuose.
„Aš rašysiu skundą Lietuvos Aukščiausiajam Teismui – ir mano advokatas rašys. Tikrai nesutinkame su Kauno apygardos teismo nuosprendžiu, nes šis teismas neatsižvelgė į argumentus, juos ignoravo ir net nepasisakė. Kodėl užmerkė akis? Juk yra medicininiai dokumentai apie mano ligą“, – teigė nuteistasis.
A. Ulvidas tvirtino, kad rašys kasacinį skundą ir dėl jo pripažinimo recidyvistu.
Vyras piktinosi, kad Kauno apygardos teismas subendrino nuosprendį su Lenkijos teismo skirta bausme, kuri balandį jau buvo atlikta.
A. Ulvidas apgailestavo, kad būdamas kalėjime negaus psichiatrinio gydymo.
„Nuo spalio aš vėl turėjau būti psichiatrijos stacionare. Manau, reikės kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą. Juk visos merginos sakė, kad mes pačios jam skambinome, jis mūsų neskriaudė ir net nelietė. Jos iš manęs juokėsi, o mane nubaudė“, – apie savo bylą pasakojo A. Ulvidas.
ELTA primena, kad balandžio 9 d. Kauno apylinkės teismas A. Ulvidą pripažino kaltu dėl jaunesnių nei 16 metų nepilnamečių tvirkinimo ir skyrė jam 2 metų ir 5 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Šiuo nuosprendžiu konstatuota, kad nusikalstamas veikas A. Ulvidas padarė būdamas recidyvistas.
Praeitą savaitę šį nuosprendį paliko galioti Kauno apygardos teismo trijų teisėjų kolegija ir verdiktas įsiteisėjo – teismas išsiuntė dokumentus nuosprendžio vykdymui policijai.
„Dokumentus gavome. Asmuo dar nesulaikytas“, – pirmadienį Eltai teigė Kauno apskrities policija.
Vyras yra nuteistas dar vienoje panašioje byloje, jam skirta daugiau nei 6 metai laisvės atėmimo, tačiau šis nuosprendis nėra įsiteisėjęs.
A. Uvidas buvo suimtas kitoje byloje, iki nuosprendžio paskelbimo daugiau nei dvejus metus praleido suimtas. Šis laikas turėtų būti įskaitytas į nuosprendžiu paskirtos bausmės laiką. Kol kas nėra tiksliai žinoma, kiek turi kalėti nuteistasis.
Abiem nuosprendžiams skirtos bausmės turėtų būti subendrintos ir tada paaiškėtų galutinė bausmė.
Vienoje byloje A. Ulvidas yra išteisintas, tačiau prokuratūra šį nuosprendį apskundė.
Visos bylos, kuriose vyrui buvo pareikšti kaltinimai, yra panašios – suaugęs vyras šokdavo paauglėms nuogas nuošaliose Kauno rajone vietovėse.
