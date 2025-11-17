Teismui perduota byla dėl kvaišalų platinimo įkalinimo įstaigoje

Kaip teigiama prokuratūros pranešime, baudžiamosios bylos duomenimis, kaltinamieji, veikdami bendrininkų grupėje, neteisėtai disponavo psichotropine medžiaga turint tikslą ją platinti ir platino laisvės atėmimo įstaigoje.
Įtariama, kad vienas iš kaltinamųjų per laisvėje esantį R. B. suorganizavo fentanilio įgijimą ir perdavimą. Nurodoma, kad asmuo, vykdydamas gautus nurodymus, įgijo 5 gramus amfetamino, kurį nugabeno savo automobiliu į iš anksto sutartą vietą ir ten kvaišalus paslėpė. Visgi, šią psichotropinę medžiagą rado ir paėmė Lietuvos kalėjimų tarnybos (LKT) pareigūnai.
Anot prokuratūros, manoma, kad kaltinamasis E. G., pasinaudodamas kitais asmenimis, suorganizavo kvaišalų įgijimą ir atgabenimą į įkalinimo įstaigą.
„E. G. susitarė su laisvės atėmimo bausmę atliekančiu V. T., kad pastarojo sutuoktinė D. T., būdama laisvėje, įgis psichotropines medžiagas ir jas perduos tolimesniam platinimui“, – nurodo teisėsauga.
Įtariama, kad D. T., veikdama pagal duotus nurodymus, įgijo labai didelį kiekį – 22 gramus – gryno sintetinio kanabinoido, kurį padalijo į dvi dalis. Teisėsaugos duomenimis, dalį kvaišalų kaltinamoji paliko sutartoje vietoje, o likusią dalį laikė savo namuose. Paslėptą ir namuose laikytą psichotropinę medžiagą rado ir paėmė LKT pareigūnai.
R. B. šioje byloje taip pat kaltinamas tuo, kad, neturėdamas leidimo, savo gyvenamojoje vietoje laikė 39 pirmos rūšies pramoninės gamybos šovinius ir septyniolika antros rūšies pramoninės gamybos šovinių.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.
