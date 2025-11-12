Ties Abromiškėmis – ne tik skrydis į griovį

Eismo įvykis fiksuotas lapkričio 12-osios rytą ties Abromiškėmis.
Pravažiuojančio žmogaus užfiksuotame ir atsiųstame vaizdo įraše matyti, kad su avariniais ženklais sustojusios dvi lengvosios transporto priemonės, vilkikas, o dar vienas automobilis apvirtęs guli griovyje.
Aiškėja, kad tai galėjo būti du atskiri eismo įvykiai. Vilniaus policijos atstovė žiniasklaidai nurodė, kad pareigūnai 6.49 val. sulaukė skambučio, jog kelyje Kaunas - Vilnius pranešėja, vairavusi „Kia“ įvažiavo į stovintį be avarinio signalo vilkiką. Nurodė, kad griovyje pastebėjo gulintį automobilį. Vairuotoja skambino patarimo dėl to, kaip pildyti eismo įvykio deklaraciją.
Apie sužeistus žmones nepranešta. Moteris nurodė, kad medikų pagalbos įvykio vietoje niekam nereikia.
