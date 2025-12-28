Varėnos rajone nuo kelio nuvažiavo moters vairuojamas automobilis

Kaip pranešė Alytaus apskrities policija, eismo nelaimė įvyko apie 23.12 val. Merkinės kaime, kelyje Varėna–Nedzingė–Merkinė.
Pirminiais duomenimis, 1979 metais gimusi moteris nepasirinko saugaus greičio, nesuvaldė vairuojamos transporto priemonės ir nuvažiavo nuo kelio.
Eismo įvykio metu nukentėjo vairuotoja, kuri dėl patirtų dauginių kaulų lūžių gydoma Vilniaus universitetinėje ligoninėje.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
