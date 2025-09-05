Tikrino gyvūnus – rado ginklą: gresia nemalonumai

Skelbiama, kad rugsėjo 4 d. apie 11.28 val. Kaune, Sniegenų gatvėje, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojai, atlikdami gyvūnų auginimo ir laikymo sąlygų įvertinimą, vyro, gimusio 1953 metais, bute aptiko daiktą panašų į pistoletą „ME 69 mod. Springfield“ ir dėtuvę su aštuoniais šoviniais 9 mm kalibro. Ginklą ir šaudmenis paėmė policijos pareigūnai.
Tuo metu apie 14.50 val. Trakų rajone, Senosios Būdos kaime, vyras, gimęs 1958 metais, tvarkydamas patalpas rado signalinį revolverį „RG59 Le Petil“, dėžutę su 10 vnt. dujinių šovinių ir vieną 9 mm garsinį šovinį. Ginklas ir šaudmenys paimti.
Dėl šių atvejų pradėti ikiteisminiai tyrimai.
