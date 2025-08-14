 Tragiška įžanga į ilgąjį savaitgalį: iš pakaunės tvenkinio ištrauktas nuskendęs poilsiautojas

Ketvirtadienį priešpiet Bendrajam pagalbos centrui pranešta, kad Babtų seniūnijoje Antagynės kaimo tvenkinyje skęsta žmogus. Ugniagesių gelbėtojų narams pavyko rasti skenduolį šio apie keturių kilometrų ilgio žvejybinio vandens telkinio, turinčio Janušonių tvenkinio pavadinimą, trijų metrų gylyje po gero pusvalandžio.

Apie tai, kad šiame tvenkinyje prieš dešimt minučių paniro ir nebeišneria žmogus, Bendrajam pagalbos centrui buvo pranešta 11.15 val. Skambino netoliese esančios sodybos savininkas.

Į įvykio vietą buvo išsiųsti arčiausiai esančios ugniagesių komandos atstovai bei Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos narai, įsikūrę jos Šilainių komandoje. Pastarieji apie 11.50 val. ir aptiko skenduolį jau minėtame trijų metrų gylyje, esančiame apie penki metrai nuo kranto.

Konstatuota, kad nuskendo 1954 m. gimęs Kauno rajono Karmėlavos seniūnijos gyventojas. Pirminiais duomenimis, jis buvo atvykęs prie šio tvenkinio poilsiauti.

