2025-10-03 09:23
Karolina Konopackienė (ELTA)

Ketvirtadienio vakarą tvenkinyje Skuodo rajone buvo rastas negyvas vyras.

Iš tvenkinio ištrauktas vyro kūnas / Asociatyvi T. Markelevičiaus / BNS nuotr.

Kaip pranešė Klaipėdos apskrities policija, apie 19.05 val. buvo gautas pranešimas, kad Skuodo rajone, Daukšių kaime esančiame tvenkinyje, rastas 1968 metais gimusio vyro kūnas.

Pradėtas tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Šiame straipsnyje:
Daukšių kaimas
tvenkinys
vyro kūnas
skenduolis

