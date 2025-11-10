 Troleibuse daužė ir spardė keleivius

Troleibuse daužė ir spardė keleivius

jei atpažįstate šį vyrą – praneškite policijai
2025-11-10 16:31 diena.lt inf.

Kauno pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir prašo visuomenės pagalbos.

Ieškomas asmuo
Ieškomas asmuo / Kauno policijos nuotr.

Anot policijos, spalio 17 d. apie 13 val. Kaune, K. Donelaičio g., viešoje vietoje buvo elgiamasi agresyviai, kabinėjamasi prie keleivių, vienam keleiviui spirta, kitam – trenkta. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo vyrą, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

Gyventojus, atpažįstančius šį vyrą, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Nemuno policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64 255, el. paštu [email protected] arba skambinti skubios pagalbos telefonu 112.

Už viešosios tvarkos pažeidimą gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.

Šiame straipsnyje:
Kauno viešasis transportas
keleiviai
ieškomas vyras
smurtas
viešosios tvarkos pažeidimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų