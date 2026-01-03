 Šiauliuose girtas nepilnametis smurtavo prieš neblaivią moterį

2026-01-03 09:59
BNS inf.

Šiauliuose girtas nepilnametis smurtavo prieš neblaivią moterį, šeštadienį pranešė policija.

Šiauliuose girtas nepilnametis smurtavo prieš neblaivią moterį / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Pasak Šiaulių apskrities pareigūnų, 2009 metais gimęs jaunuolis (1,94 prom.) prieš 1985-aisiais gimusią moterį (1 prom.) smurtavo penktadienį, apie 2.30 val., Tilžės gatvėje esančiuose namuose.

Nukentėjusiąją medikai apžiūrėjo įvykio vietoje.

Įtariamasis uždarytas į areštinę.

Psichologinė pagalba ir emocinė parama
Organizacija Kontaktai
Pagalbos moterims linija

Telefonu 8 800 66366 (visą parą)

El. paštu [email protected]
Jaunimo linija

Telefonu (visą parą) 8 800 28888.

Pokalbiai internetu

Pagalba el. paštu
Vilties linija

Telefonu (visą parą) 116 123

El. paštu [email protected] 
Tėvų linija Telefonu darbo dienomis (nuo 17.00 iki 21.00) 8 800 90012
Bendrakeleiviai

El. paštu [email protected]

Telefonu 8 617 53501
Vaikų linija Telefonu (nuo 11.00 iki 21.00) 116 111
Specializuotų pagalbos centrų (SPC) sąrašas
Savivaldybė Organizacija Kontaktai
Akmenės raj. Moterų veiklos informacijos centras

8 652 24 232

[email protected]
Alytaus m. ir raj. Alytaus miesto moterų krizių centras

8 645 45 287

[email protected]
Anykščių raj. Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras

8 615 45 464

[email protected]
Birštono raj. Moterų teisių asociacija

8 603 89 833

[email protected]
Biržų raj. Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius

8 699 86 866

[email protected]
Druskininkų raj. Alytaus miesto moterų krizių centras

8 645 45 287

[email protected]
Elektrėnų raj. Moterų informacijos centras

(85) 262 9003

8 65095 216

[email protected]
Ignalinos raj. Visagino šeimos krizių centras

8 699 20 069

8 686 60 657

[email protected]
Jonavos raj. Moters pagalba moteriai

8 618 40 044

[email protected]
Joniškio raj. Moterų veiklos informacijos centras

8 652 24 232

[email protected]
Jurbarko raj. Tauragės moterų užimtumo ir informacijos centras

(8 446) 61 565

8 616 55877

[email protected]
Kaišiadorių raj. Moterų teisių asociacija

8 603 89 833

[email protected]
Kalvarijos raj. Marijampolės apskrities moterų veiklos centras

(8 343) 59 525

8 633 55 007

[email protected]
Kauno m. Kauno apskrities moterų krizių centras

8 679 31 930

[email protected]
Kauno raj. Moterų teisių asociacija

8 603 89 833

[email protected]
Kazlų Rūdos raj. Marijampolės apskrities moterų veiklos centras

(8 343) 59 525

8 633 55 007

[email protected]
Kelmės raj. Tauragės moterų užimtumo ir informacijos centras

(8 446) 61 565

8 616 55877

[email protected]
Kėdainių raj. Moters pagalba moteriai

8 618 40 044

[email protected]
Klaipėdos m. Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

(8 46) 350 099

8 650 60 094

[email protected]
Klaipėdos raj. Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras

(8 445) 78 024

8 605 82 331

[email protected]
Kretingos raj. Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras

(8 445) 78 024

8 605 82 331

[email protected]
Kupiškio raj. Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius

8 699 86 866

[email protected]
Lazdijų raj. Alytaus miesto moterų krizių centras

8 645 45 287

[email protected]
Marijampolės raj. Marijampolės apskrities moterų veiklos centras

(8 343) 59 525

8 633 55 007

[email protected]
Mažeikių raj. Telšių krizių centras

(8 444) 74 282

8 609 02 636

8 682 29 459

[email protected]
Molėtų raj. Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras

8 615 45 464

[email protected]
Neringos m. Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

(8 46) 350 099

8 650 60 094

[email protected]
Pagėgių raj. Koordinacinis centras „Gilė“

8 610 10 715

[email protected]
Pakruojo raj. Moterų veiklos informacijos centras

8 652 24 232

[email protected]
Palangos m. Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

(8 46) 350 099

8 650 60 094

[email protected]
Panevėžio m. ir raj. Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius

8 699 86 866

[email protected]
Pasvalio raj. Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius

8 699 86 866

[email protected]
Plungės raj. Telšių krizių centras

(8 444) 74 282

8 609 02 636

8 682 29 459

[email protected]
Prienų raj. Moterų teisių asociacija

8 603 89 833

[email protected]
Radviliškio raj. Moterų veiklos informacijos centras

8 652 24 232

[email protected]
Raseinių raj. Raseinių krizių centras

8 657 87 475

[email protected]
Rietavo raj. Telšių krizių centras

(8 444) 74 282

8 609 02 636

8 682 29 459

[email protected]
Rokiškio raj. Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius

8 699 86 866

[email protected]
Skuodo raj. Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras

(8 445) 78 024

8 605 82 331

[email protected]
Šakių raj. Marijampolės apskrities moterų veiklos centras

(8 343) 59 525

8 633 55 007

[email protected]
Šalčininkų raj. Moterų informacijos centras

(85) 262 9003

8 65095 216

[email protected]
Šiaulių m. ir raj. Moterų veiklos informacijos centras

8 652 24 232

[email protected]
Šilalės raj. Koordinacinis centras „Gilė“

8 610 10 715

[email protected]
Šilutės raj. Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras

(8 445) 78 024

8 605 82 331

[email protected]
Širvintų raj. Moterų informacijos centras

(85) 262 9003

8 65095 216

[email protected]
Švenčionių raj. Moterų informacijos centras

(85) 262 9003

8 65095 216

[email protected]
Tauragės raj. Tauragės moterų užimtumo ir informacijos centras

(8 446) 61 565

8 616 55877

[email protected]
Telšių raj. Telšių krizių centras

(8 444) 74 282

8 609 02 636

8 682 29 459

[email protected]
Trakų raj. Moterų informacijos centras

(85) 262 9003

8 65095 216

[email protected]
Ukmergės raj. Moters pagalba moteriai

8 618 40 044

[email protected]
Utenos raj Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras

8 615 45 464

[email protected]
Vilkaviškio raj. Marijampolės apskrities moterų veiklos centras

(8 343) 59 525

8 633 55 007

[email protected]
Vilniaus m. Vilniaus moterų namai

(85) 2616380;

(85) 2696391;

(85) 2465555

[email protected]
Vilniaus m. ir raj. Moterų informacijos centras

(85) 262 9003

8 65095 216

[email protected]
Visagino raj. Visagino šeimos krizių centras

8 699 20 069

8 686 60 657

[email protected]
Varėnos raj. Alytaus miesto moterų krizių centras

8 645 45 287

[email protected]
Zarasų raj. Visagino šeimos krizių centras

8 699 20 069

8 686 60 657

[email protected]
