Ugnis įsisuko į kauniečių virtuves: nepilnametės egzaminą išlaikė, suaugusi moteris – ne

Per šiek tiek daugiau kaip pusę paros kilo net du gaisrai kauniečių virtuvėse. Užsidegė jų įranga, be kurios jau neįsivaizduojame savo kasdienybės – mikrobangų krosnelė bei gartraukis. Deja, neapsieita ir be šiose situacijose nukentėjusių žmonių.