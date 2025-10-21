Už kyšininkavimą teistas buvęs valdininkas grasino nušauti jam picą atvežusį Palestinos pilietį

Iššpuolis per neeilinę pilnatį
Kaip jau rašyta, šis iškalbingas incidentas įvyko Šilainiuose, kuriuose gyvena A. Gelumbauskas, per šiųmetes Antanines, kurios buvo penktadienį – 13-tą mėnesio dieną ir dar dangaus skliaute kabant braškinei pilnačiai.
Policijos suvestinės apie išskirtiniausius tos paros kriminalus šalyje tada pranešė, kad apie 20.40 val. prie vieno Kauno Pylimo gatvės namo atvykus 22-ejų metų kurjeriui, iš namo išėjo neblaivus (2, 93 prom.) 44-erių metų asmuo, laikydamas rankoje daiktą, panašų į pistoletą, kuriuo nusitaikė į atvykusįjį. Pranešime akcentuota, kad įvykio metu žmonės nenukentėjo. Jis baigtas tuo, kad iš minėto namo paimti trys legaliai laikomi ginklai: pistoletas ir lygiavamzdis bei graižtvinis šautuvai, pastarasis – su optiniu taikikliu, bei pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad tai gali būti įvykdyta.
Portalui kauno.diena.lt tada pavyko išsiaiškinti, kad minėtas kurjeris, kurio pilietybė kažkodėl slėpta, buvo atvežęs į šį namą užsisakytą picą. Ir po šio incidento įtariamasis, kuris yra medžiotojas, sulaikytas nebuvo. Teigta, kad dėl jam konstatuoto minėto sunkaus girtumo, kuris, anot medikų, lemia ne tik organizmo apnuodijimą, bet ir orientacijos praradimą. Jam tik įteiktas šaukimas išsiblaivius atvykti apklausai į policiją.
Tada nutylėta ir, kad įtariamasis – jau minėtas buvęs Kauno rajono savivaldybės valdininkas, kurio biografijoje jau yra teistumas, lėmęs minėto darbo praradimą.
Kažkas meluoja
Baigus naują A. Gelumbausko, šiuo metu registruoto Užimtumo tarnyboje, atžvilgiu pradėtą ikiteisminį tyrimą, konstatuota, kad jis pareikšto kaltinimo, jog tą birželio 13-iosios vakarą, apie 20.40 val., būdamas galimai apsvaigęs nuo alkoholio, prie savo namų, laikydamas kairėje rankoje pistoletą „Sig Sauer P230“, viešoje vietoje vijosi maisto užsakymą atvežusį „Bolt Food“ kurjerį – Palestinos pilietį ir grasino jam šaunamuoju ginklu, taip keldamas pavojų nukentėjusiojo gyvybei bei sveikatai, nepripažino. Anot A. Gelumbausko, portalo kauno.diena.lt žiniomis, nusisamdžiusio advokatą, ginusį Lietuvos kontrabandos karalių, jis išėjo tada iš namų tik su telefonu rankoje ir jokio ginklo kurjeriui nedemonstravo. Tačiau, kadangi pastarasis elgėsi agresyviai – pernelyg smarkiai klibino jo kiemo vartus, pasakė jam porą grubių žodžių ir grįžo atgal. O po to esą išėjo į ne per toliausiai namų esantį barą ir ten vartojo alkoholį, kol jį sulaikė policija. Anot A. Gelumbausko, incidento, jį vėl pasodinusio į teisiamųjų suolą metu, jis buvo blaivus.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, iš tikrųjų įtariamasis išpuoliu prieš picą atvežusį kurjerį buvo sulaikytas minėtame bare – prie nugerto vos trečdalio alaus bokalo. Ir, pasak šio baro darbuotojų, jis atėjo čia, jau būdamas neblaivus.
Nukentėjusiuoju pripažinto kurjerio parodymai pareigūnams sutapo su įtariamojo tik dėl pastarojo plūdimosi necenzūriškai, išėjus tada iš namų su chalatu, iš kurio netrukus jis išsitraukė pistoletą. Anot nukentėjusiojo, jam atvežus picą ir niekam neatidarant vartų, jis padėjo picą ant žemės, kad galėtų labiau paklibinti vartus. Kurjerio nuomone, būtent picos padėjimas ant žemės ir tapo jos užsakovo, kuris buvo akivaizdžiai neblaivus, įniršio priežastimi. Pamatęs jo rankose pistoletą, Palestinos pilietis teigė puolęs bėgti. Tačiau minėtas agresyviai nusiteikęs asmuo, nepaisant savo aprangos, dar jį kelis metrus vijosi.
Iškalbingas šleifas
Už grasinimą nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad tai gali būti įvykdyta, Baudžiamasis kodeksas numato viešuosius darbus arba baudą, arba laisvės apribojimą, arba areštą, arba laisvės atėmimą iki dvejų metų.
Teismo proceso dėl šio išpuolio A. Gelumbauskas laukia laisvėje. Jam skirtas rašytinis pasižadėjimas niekur neišvykti. O paimti ginklai, kuriuos jis laikė legaliai, šautuvus – kaip medžiotojas, o pistoletą – savigynai, iki šiol saugomi policijoje.
Kaip jau užsiminta, A. Gelumbausko biografijoje jau yra vienas teistumas. 2017-aisiais už prekybą poveikiu Lazdijų rajono apylinkės teismas jam skyrė beveik 3 390 eurų baudą bei konfiskavo neteisėtai įgytas pajamas, t.y, paimtą daugiau nei 430 eurų kyšį. Ir Kauno apygardos teismas, kuriam A. Gelumbauskas dar skundė šį nuosprendį, jo skundą atmetė.
Minėtas nuosprendis buvo grindžiamas Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Kauno valdybos pareigūnų atliktu ikiteisminiu tyrimu, kurio metu nustatyta, kad A. Gelumbauskas, būdamas Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus vyresniuoju specialistu bei Nuolatinės statybos komisijos sekretoriumi, už 1 500 litų (daugiau nei 430 eurų) kyšį piliečiui D. J. pažadėjo paveikti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėją A. M., kad šis Kauno rajone esantį statinį pripažintų tinkamu naudoti.
Kaip taip pat jau rašyta, 2011-ųjų sausį A. Gelumbauskas buvo sulaikytas šioje byloje kartu su Kauno miško urėdu.
Nors STT pareigūnai tada buvo užfiksavę ir daugiau neteisėtų faktų, susijusių su galimu A. Gelumbausko piktnaudžiavimu ir dokumentų klastojimu siekiant pripažinti statinius tinkamais naudoti, dėl kitų jam inkriminuotų nusikaltimų teismas jį išteisino, konstatuodamas, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
