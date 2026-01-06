Užfiksuota: čia jau gaujos efektas

Antradienį feisbuko grupėje „Reidas TV” paviešinti du vaizdo įrašai iš Kauno, kuriuose užfiksuoti Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimai.
Viename vaizdo įraše matyti, kaip Karaliaus Mindaugo prospekte, prie sankryžos, kuri reguliuojama šviesoforu, automobiliai laukė, kol užsidegs žalias šviesoforo signalas. Užsidegė žalias šviesoforo signalams tiems, kurie suko į kairę, tačiau, kaip matyti vaizdo įraše, pajudėjo ir kitose eismo juostose stovėję automobiliai. Pastarieji nuvažiavo tiesiai.
„Reidas TV” vaizdo įrašas.
„Visi, tai visi“, – rašoma prie vaizdo įrašo.
Šis vaizdo įrašas per bemaž valandą peržiūrėtas maždaug 17 tūkst. kartų.
„Kartais žmonės jaučiasi, kad jie neturi pasirinkimų“, – rašė komentatorius Artūras, apeliuodamas į už kadro vaizdo įraše pasakytus, matyt, psichologės žodžius.
„Nu, čia gaujos efektas – kažkada buvo ir toks bajeris“, – pridėjo kiti internautai.
„Jeigu jau visi, tai nebaus“, – juokavo Jurgita.
Primename, kad važiavimas per raudoną šviesoforą užtraukia baudą nuo 60 iki 90 eurų, o esant pakartotiniam pažeidimui ar pavojingam manevrui, gali būti atimta teisė vairuoti nuo 1 iki 6 mėnesių.
Kitame vaizdo įraše užfiksuotas pėsčiasis, kuris šviesoforu reguliuojamoje sankryžoje šoka tiesiai prieš atvažiuojantį automobilį.
„Reidas TV” vaizdo įrašas.
„O tai ne raudonas?“ – prie vaizdo įrašo užduotas klausimas. Kaip matyti vaizdo įraše, automobilis artėjo prie sankryžos ir jam užsidegė žalias šviesoforo signalas, tačiau tuomet į perėją išbėga pėsčiasis.
„Kažkaip nerimtai, be pypinimo ir keiksmažodžių“, – vaizdo įrašą, kuris per valandą peržiūrėtas beveik 5 tūkst., komentavo internautas.
Pėsčiųjų judėjimas per važiuojamąją kelio dalį arba judėjimas ja ten, kur draudžiama, nepaklusimas eismo reguliavimo signalams, užtraukia baudą nuo 20 iki 40 eurų.
Naujausi komentarai