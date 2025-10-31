Klaipėdoje – pavojingas vairuotojo manevras: lėkė „per raudoną“

„Vos dvi mašinos spėja pravažiuoti“
Įrašą peržiūrėjo net 71 tūkst. vartotojų, netrūko ir reakcijų bei komentarų – vieni piktinosi vairuotojo elgesiu, kiti gynė jį, esą šviesoforas šioje vietoje sureguliuotas nelogiškai, o žalias signalas trunka neadekvačiai trumpai, todėl kai kurie ir rizikuoja.
„Čia šviesoforas mulkių deb**iškai sureguliuotas. Išvažiuojant iš Kauno gatvės žalias signalas gal 10 sekundžių dega – vos dvi, trys mašinos spėja pravažiuoti.“
„Po dar dviejų sekundžių užsidega žalias ir galėjo važiuot, tai kodėl negali būti rodyklė, kol dega raudonas? Apgailėtina šviesoforų sistema.“
„Visi, kas teisinat tokius važiuotojus, žinokit, kad už pakartotinius bajeriukus džiaunamos teisės. Nebent jų ir taip neturit.“
„Bet kam čia šitą reikėjo? Nei avarinė situacija, nei ką. Nieko blogo nepadarė, tik nekantrus. Pamato vieną klaidą ir iškart kelia į internetą.“
Kaip visada, nuomonės pasiskirstė – vieni ragino būti griežtiems, kiti bandė pateisinti, kad „čia gi niekam netrukdė“.
Ką sako taisyklės?
Pagal Kelių eismo taisykles, raudonas šviesoforo signalas reiškia visišką eismo draudimą. Į sankryžą galima įvažiuoti tik degant žaliam signalui. Geltonas signalas taip pat draudžia eismą, nebent saugiai sustoti prie šviesoforo būtų neįmanoma.
Važiavimas degant draudžiamam šviesoforo signalui ne tik kelia rimtą pavojų kitiems eismo dalyviams, bet ir yra laikomas rimtu KET pažeidimu. Už tai numatyta bauda nuo 60 iki 90 eurų ir teisės vairuoti atėmimas nuo 1 iki 6 mėnesių. Jei taisykles pažeidžia maršrutinio transporto vairuotojas, bauda dar didesnė – nuo 120 iki 170 eurų, o vairuotojo pažymėjimas gali būti atimtas nuo 1 iki 3 mėnesių.
Klaipėdiečiai piktinasi šviesoforais
Šilutės plento ir Kauno gatvės sankryža – ne pirmą kartą atsiduria po vairuotojų padidinamuoju stiklu. Vietiniai sako, kad žalias signalas čia dega vos kelias sekundes, o laukti tenka kone minutę.
Kiti tikina, kad tokios situacijos ir provokuoja eismo pažeidimus – žmonės pavargsta stovėti ir „paspaudžia“ sekundę anksčiau.
Vis dėlto policija ne kartą priminė: šviesoforo reguliavimas neleidžia važiuoti per raudoną. Net jei po kelių akimirkų užsidegs žalias signalas – tai vis tiek pažeidimas.
Tokios situacijos – beveik kasdienės
„Reidas TV“ puslapyje tokių įrašų – daugybė. Vieni juokauja, kad tai „reidas be reido“, kiti džiaugiasi, kad bent taip atkreipiamas dėmesys į eismo kultūrą.
Bet esmė išlieka ta pati – net ir trumpas šviesoforo ciklas neleidžia ignoruoti raudono signalo.
Kartais sekundė skubėjimo gali baigtis ne tik bauda, bet ir rimtu eismo įvykiu.
Naujausi komentarai