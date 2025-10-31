Sugalvojo paauklėti vairuotoją: viskas prasidėjo, kai pamatė automobilį prie geltonos linijos

Pasak moters, viskas įvyko vos per minutę.
„Per klaidą pasistačiau automobilį su dviem vaikais prie geltonos zonos. Šis pilietis paskambino policijai, nufotografavo. Susisiekė su manim policija, per minutę atbėgau automobilį patraukti. Atbėgus pamačiau, kaip šis invalidas man nuleidinėja padangas“, – rašė moteris.
Prie savo įrašo komentaruose ji pridėjo ir vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip vyras atsukinėja ventilius ir išleidžia orą iš automobilio padangų, moteriai artėjant prie savo transporto priemonės.
Audra internete
Šis įrašas sulaukė vartotojų reakcijų ir diskusijų. Vieni tvirtino, kad moteris gavo „pamoką“ už neteisingą parkavimą, kiti sakė, kad toks elgesys – visiškai nepriimtinas.
„Gal patikai jam – bijojo užkalbinti, – juokavo komentatorius. – Aišku, statyti prie geltonos linijos negalima, bet liesti svetimos mašinos – taip pat negalima. Čia, kaip sakant, pasireiškė „vyriškas“ elgesys. Kaži, ar jis tai būtų daręs, jei vyras būtų ten pasistatęs, labai abejoju.“
„Jei nebūtų pacukiškas BMW, gal ir nebūtų taip užkliuvę kažkam“, – rašė kitas.
Kai kurie vartotojai siūlė moteriai kreiptis į policiją – esą savavališkas padangų nuleidimas laikomas turto gadinimu ar kėsinimusi į svetimą nuosavybę.
Pažeidėjai – abu?
Pagal Kelių eismo taisykles (KET), geltona ištisinė linija žymi vietą, kur sustoti ir stovėti draudžiama. Taigi formaliai moteris pažeidė taisykles.
Tačiau tai jokiu būdu nesuteikia teisės kitiems asmenims imtis savavališko „teisingumo“.
Tokie veiksmai, kaip oro nuleidimas iš padangų ar automobilio apgadinimas, gali būti vertinami kaip turto sugadinimas ar net chuliganizmas – už tai gali grėsti administracinė arba baudžiamoji atsakomybė.
