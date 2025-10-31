Vairuotojo automobilis – autobusų stotelėje: socialiniuose tinkluose užvirė diskusija

Prie įrašo puslapio administratoriai ironiškai pridėjo komentarą: „Alio, neapsimetam autobusu, ok!“
Iš pirmo žvilgsnio – akivaizdus Kelių eismo taisyklių pažeidimas, tačiau po įrašu internautai pasidalijo į dvi stovyklas: vieni piktinosi vairuotojo elgesiu, kiti jį gynė, teigdami, kad žmogus tiesiog dirbo ir sustojo trumpam.
Komentaruose – nuo ironijos iki pasipiktinimo
Kaip ir daugelio panašių situacijų atveju, „Reidas TV“ paskelbtas įrašas sulaukė gausybės emocingų reakcijų. Štai keli populiariausi komentarai:
„Čia man vienam atrodo, kad jis kažkur po kaire ar dešinę tvarko kokią h**nią, kur savivaldybė užsakė, ir kad nep**dint 30 km su sveriančiais įrankiais, pasistatė mašiną kuo arčiau?“
„O dieve, tik nenumirkit. Gatvės tuščios, verkia, kad nepravažiuoja. Kas per vyrai šiais laikais – myžniai.“
„Paskui per tokius kvailius ir vėluoja autobusai...“
„Netrukdykit žmonėms dirbt, pridurkai.“
„Ir kur čia problema? Kiek kartų per dieną šioje stotelėj atvyksta autobusas? Kažkam realiai dėmesio stoka.“
Dalies vartotojų teigimu, toks sustojimas visiškai netrukdo, ypač jei gatvė nėra apkrauta transportu. Vis dėlto kiti primena, kad taisyklės visiems vienodos, ir viešojo transporto stotelė – ne laikina statybų aikštelė.
Ką sako Kelių eismo taisyklės?
Pagal Kelių eismo taisyklių (KET) 150.9 punktą, draudžiama sustoti ir stovėti: „maršrutinio transporto sustojimo aikštelėse ir arčiau kaip 15 m atstumu nuo jų (kai aikštelės nėra, – arčiau kaip 15 m atstumu nuo kelio ženklo „Stotelė“), jeigu tai kliudytų maršrutinio transporto eismui.“
Remiantis šiais punktais, vairuotojo sustojimas stotelėje, net jei ir trumpam, nelaikomas teisėtu, jei tuo metu neįleidžiami ar neišleidžiami keleiviai.
Šiuo atveju, automobilis stovėjo atidaryta bagažine, viduje – darbo įrankiai, todėl akivaizdu, kad tai nebuvo trumpas sustojimas ar, pavyzdžiui, keleivių išleidimas. Tokiu atveju tai laikytina KET pažeidimu.
Tarp teisės ir sveiko proto
Ši situacija – dar vienas pavyzdys, kaip socialiniuose tinkluose surezonuoja kasdienės eismo scenos. Vieni ragina taikyti sveiką protą ir toleranciją vairuotojams, kiti primena, kad įstatymas vienodas visiems, nepriklausomai nuo aplinkybių.
Kaip rašė vienas komentatorius: „Kol neatvyksta autobusas, galima.“
Tačiau realybėje – negalima. Viešojo transporto stotelės skirtos autobusams, o ne patogiam automobilių stovėjimui, net jei tai tėra trumpas sustojimas.
