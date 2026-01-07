Užmigti negalėję daugiabučio gyventojai padėjo Kauno policijai atskleisti nusikaltimą

Apie šį iškvietimą pranešama Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinėje, kurioje teigiama, kad policija paprašė pagalbos patekti į vieną šio namo butą 23.52 val. Tačiau ugniagesiams gelbėtojams užteko tik atvykti nurodytu adresu ir šiame bute buvę asmenys patys atidarė jo duris bei įsileido prieš tai jas apgulusią policiją.
Šis įvykis pateko ir į Kauno policijos suvestines, kuriose teigiama, kad 00.07 val. viename Šiaurės prospekto bute – pas vyrą, gimusį 1989 m., rasta galimai narkotinių-psichotropinių medžiagų.
Pasak Kauno policijos atstovės, jos kolegos, vykę į galimą, remiantis gautu pranešimu, smurto artimoje aplinkoje atvejį ir su ugniagesių pagalba patekę į butą, kuriame, kaip įtarta, jis vyko, ten rado jau minėtą vyrą ir penkeriais metais jaunesnę moterį. Tačiau pranešimas nepasitvirtino.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, nepasitvirtinus įtarimui dėl galimo smurto, policijos pareigūnų akis užkliuvo už rankinės, kurioje aptikta kanapių.
Kadangi bute rastas vyras teigė, kad tai priklauso jam, šiam asmeniui įteiktas šaukimas atvykti apklausai į policiją, kuri pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti, t.y. savo reikmėms.
Tačiau, panašu, kad minėtas asmuo būtų tapęs įtariamuoju ir be prisipažinimo, nes jau buvo žinomas policijai ir iki šio atvejo – yra teistas.
Baudžiamasis kodeksas už neteisėtą disponavimą kvaišalais be tikslo juos platinti numato laisvės atėmimą iki dvejų metų. Tačiau jame teigiama ir tai, kad asmuo, kuris savo noru kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl medicinos pagalbos ar kreipėsi į valstybės instituciją, norėdamas atiduoti neteisėtai pasigamintas, įgytas ar laikytas be tikslo platinti narkotines ar psichotropines medžiagas, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už vartotų ar atiduotų minėtų medžiagų gaminimą, įgijimą ar laikymą.
