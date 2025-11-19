Viskas, mergaitės pagrobėjui nepadės ir maldos

„Apeliacinių skundų byloje nebuvo pateikta, nuosprendis įsiteisėjo lapkričio 14 dieną ir atiduotas vykdyti lapkričio 17 dieną“, – BNS nurodė Kauno apygardos teismo atstovė Eglė Mažuolė.
Kaip rašė BNS, šis teismas G. Filipavičiui spalio pabaigoje skyrė griežčiausią terminuotą 20-ies metų kalėjimo bausmę, pripažinęs vyrą kaltu dėl dešimties nusikalstamų veikų, tarp jų – vaiko pagrobimo, laisvės atėmimo, sužalojimo ir ginklų laikymo.
Nagrinėjant bylą G. Filipavičius buvo suimtas, todėl nuosprendis perduotas vykdyti Lietuvos kalėjimų tarnybai.
Ši pagal nuteistojo keliamą pavojų, visuomenės saugumą, nusikaltimo pavojingumą ir pobūdį, nuteistojo asmenines savybes parenka konkrečią bausmės vietą. Jeigu ji nesutampa su asmens laikymo vieta, nuteistasis per dešimt dienų įsiteisėjus nuosprendžiui konvojuojamas į paskirtą bausmės vietą.
Kur šiuo metu laikomas G. Filipavičius – neatskleidžiama.
E. Mažuolė pažymėjo, kad G. Filipavičius dar gali teismo prašyti atnaujinti terminą apeliaciniam skundui pateikti, jeigu to nepadarė dėl svarbių priežasčių.
Nuteistąjį byloje gynęs valstybinis advokatas Aleksandras Pocius BNS negalėjo įvardyti tokių priežasčių.
„Skundas parašytas praeitą trečiadienį ir išsiųstas G. Fililpavičiui, nes jis jį turėtų peržiūrėti, pasirašyti ir išsiųsti teismui. (...) Toliau G. Filipavičius daugiau su manimi nesusisiekė ir kodėl jis jo nepadavė, kas atsitiko, negaliu pasakyti“, – sakė advokatas.
Jis negalėjo atsakyti, ar nuteistasis sieks pratęsti terminą, teigdamas, kad po apeliacinio skundo surašymo advokato įgaliojimai ginti G. Filipavičių baigėsi.
„Šitoje byloje mano įgaliojimai jau baigėsi, aš, kaip valstybės garantuojamas, tai iki pirmos instancijos nuosprendžio ir apeliacinio skundo surašymo įgaliojimai buvo“, – nurodė A. Pocius.
Anot jo, teismui nepaduotame apeliaciniame skunde gynyba ketino prašyti sušvelninti G. Filipavičiui skirtą laisvės atėmimą iki dešimties metų, tai motyvuodama nepagrįstu kai kurių sunkinančių aplinkybių vertinimu ir vyro gailėjimosi, prisipažinimo nelaikymu lengvinančia aplinkybe.
Teismo vertinimu, G. Filipavičiaus atsakomybę sunkino tai, kad nusikaltimai padaryti mažametei, itin žiauriai ir kankinant, o pasekmės yra sunkios mergaitei ir jos šeimai. Lengvinančių aplinkybių teismas nenustatė, įžvelgęs nuteistojo manipuliavimą psichinės sveikatos būkle.
BNS skelbė, kad G. Filipavičius su dingusia mergaite Kaune esančiame garažų masyve rastas pernai sausio 9-ąją, po kelias dienas trukusių paieškų, kuriose aktyviai dalyvavo visuomenė.
Vyras buvo apkaltintas 13 nusikalstamų veikų, tarp jų – svetimo vaiko pagrobimu, neteisėtu laisvės atėmimu, nesunkiu sveikatos sutrikdymu, plėšimu, neteisėtu disponavimu šaunamuoju ginklu.
Dėl dviejų D kategorijos ginklų laikymo baudžiamųjų nusižengimų G. Filipavičių teismas išteisino pristigus įrodymų, o vienas sveikatos sutrikdymas pašalintas iš kaltinimo perkvalifikavus nusikalstamą veiką.
Mergaitei teismas priteisė 70 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimo, jos tėvams – po 15 tūkst. eurų.
Naujausi komentarai