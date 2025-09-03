Žemuosiuose Šančiuose į dangų ritosi dūmų kamuoliai: pleškėjo namas

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, iškvietimas į Kranto 13-osios gatvę Kaune buvo gautas rugsėjo 2 d. 23.37 val.
Kaip teigta, dega apleistas namas. Įvykio liudininkais tapę vietiniai gyventojai užfiksavo gaisrą ir pasidalijo jo vaizdais socialiniame tinkle.
Atvykus ugniagesiams, pastatas degė atvira liepsna.
Namas – negyvenamas, vieno aukšto, su palėpe, medinis, perdanga – medinė, stogas – dvišlaitis, dengtas šiferiu ir skarda. Dūmų detektoriaus viduje nebuvo.
Nudegė namo stogas, išdegė pirmasis aukštas, stipriai apdegė sienų konstrukcijos.
