Tragiškas gaisras Šveicarijos bare: vadovams – įtarimai dėl netyčinės žmogžudystės

Vietos policija anksčiau skelbė, kad yra identifikavusi aštuonias aukas.
Sekmadienį pranešta, kad pareigūnams pavyko nustatyti 10 Šveicarijos piliečių – keturių moterų ir šešių vyrų, kurių amžius nuo 14 iki 31 metų – tapatybes.
Be to, tarp nustatytų aukų yra šeši užsieniečiai – du 16-mečiai italai, 39-erių prancūzas, 16-metis Italijos ir Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) pilietis, 18-metis rumunas ir 18-metis turkas.
Per gaisrą taip pat buvo sužeista 119 žmonių.
Pradėtas tyrimas baro vadovų atžvilgiu
Vadovai yra tiriami dėl netyčinės žmogžudystės, šeštadienį pranešė pareigūnai.
Prancūzų pora Jacques'as ir Jessica Moretti (Žakas ir Džesika Morečiai) vadovavo barui „Le Constellation“ Šveicarijos Kran Montanos slidinėjimo kurorte.
Gaisras bare „Le Constellation“ ketvirtadienį kilo apie 1.30 val. vietos (2.30 val. Lietuvos) laiku. Jaunų turistų pamėgtas baras Naujųjų metų naktį buvo sausakimšas.
Naujausiais duomenimis, tragiško incidento metu žuvo mažiausiai 40 žmonių, o dar 119 buvo sužeisti, dauguma – sunkiai.
Ketvirtadienį sužeistieji buvo perkelti iš Šveicarijos į ligonines Vokietijoje, Italijoje ir Prancūzijoje po to, kai skubios pagalbos skyriai vietinėse ligoninėse buvo perpildyti.
Šveicarų tyrėjai penktadienį pareiškė manantys, kad gaisrą galėjo sukelti vadinamieji torto fontanai, uždėti ant šampano butelių, kurių kibirkštys pernelyg priartėjo prie sausakimšo baro lubų.
Šeštadienį paskelbtame Šveicarijos pietvakarių Valės kantono valdžios pareiškime teigiama, kad baro vadovų atžvilgiu pradėtas baudžiamasis tyrimas.
„Jie kaltinami netyčine žmogžudyste, netyčiniu kūno sužalojimu ir netyčiniu padegimu“, – sakoma išplatintame pranešime.
Naujausi komentarai