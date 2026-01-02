Stebuklas: jaunuolis išgyveno pražūtingą gaisrą rankoje laikydamas kryželį

Liudininkė Laetitia Place pasakojo, kad siautėjusios liepsnos įkalino jaunuolį sausakimšame bare, rašo „Daily Mail“.
Neturėdamas išeities, jis atsisėdo ir laikė nukryžiuotąjį, o netoliese toliau degė ugnis. Nors liepsnos buvo visai netoli, jo nepasiekė.
„Laimei, jis išgyveno. Jam pavyko ištrūkti – jis išdaužė langą, kad pabėgtų. Ugnis jo išvengė, liepsnos jo tiesiog nepalietė“, – pasakojo L. Place.
„Noriu padėkoti Viešpačiui už mano išgelbėjimą ir paprašyti jo išgelbėti mano dingusius draugus, nes tai baisu, nes jų pasiilgau“, – pridūrė ji.
Primename, kad sutinkant Naujuosius metus, pietvakarių Šveicarijos Valė kantone esančiame turistų pamėgtame bare kilo gaisras.
Anot šveicarų tyrėjų, gaisrą sukėlė vadinamieji torto fontanai, uždėti ant šampano butelių, kurių kibirkštys pernelyg priartėjo prie sausakimšo baro lubų.
Per nelaimę žuvo apie 40 žmonių, 115 buvo sužeista. Tarp sužeistųjų – keturiolika Prancūzijos piliečių, vienuolika italų ir keturi serbai.
Naujausi komentarai