Per žingsnį nuo nelaimės perėjoje: V. Krėvės prospekte „Peugeot“ rėžėsi į šviesoforą ir kelio ženklą

Įvykį gruodžio 31-ąją V. Krėvės prospekte užfiksavo portalo kauno.diena.lt fotografas. Čia matyti skersai pėsčiųjų perėjos stovintis pilkos spalvos automobilis „Peugeot“. Šalia, ant važiuojamosios kelio dalies, guli šviesoforas bei pėsčiųjų perėjos ženklas.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, automobilį vairavo moteris. Ji transporto priemone kliudė saugumo salelės, esančios pėsčiųjų perėjoje, šviesoforą. Laimė, tuo metu per pėsčiųjų perėją nėjo žmonės. Kitaip, galima spėti, eismo įvykio metu galėjo nukentėti pėstieji.
Kas tiksliai nutiko, kad „Peugeot“ rėžėsi ir po smūgio išvertė šviesoforą bei minėtą kelio ženklą, belieka tik svarstyti, nes, kaip teigė Kauno apskrities policija, apie įvykį pareigūnams nebuvo pranešta.
Gali būti, kad saugiai pasiekti kelionės tikslą vairuotojai sukliudė slidi kelio danga.
