SEO ir / ar Google Ads – ką pasirinkti ilgalaikei sėkmei?

Kas yra SEO?

SEO – tai svetainės optimizavimas paieškos sistemoms, siekiant pagerinti natūralią (organinę) poziciją paieškos rezultatuose. Tai reiškia, kad tinkamai optimizuota svetainė gali pritraukti lankytojų be reklamos išlaidų. SEO apima daugybę aspektų:

raktažodžių tyrimas ir jų natūralus įterpimas į turinį;

techninė svetainės optimizacija (puslapio įkėlimo greitis, struktūra, UX);

atgalinių nuorodų kūrimas (link building);

kokybiško turinio kūrimas;

vidinė svetainės SEO architektūra.

Svarbiausia, kad SEO veikia kaip ilgalaikė investicija – kartą tinkamai optimizavus svetainę, ji gali išlaikyti aukštas pozicijas be nuolatinių papildomų išlaidų.

Kas yra Google Ads?

Google Ads – tai „Google“ reklamos platforma, kurioje įmonės moka už tai, kad jų skelbimai būtų rodomi paieškos rezultatų viršuje arba apačioje. Skelbimai gali būti tekstiniai, vaizdiniai ar video formatu. Svarbiausi aspektai apie Google Ads:

mokama už kiekvieną paspaudimą (PPC – Pay Per Click);

greiti rezultatai – reklama rodoma pirmame Google puslapyje (viršutinėje ar apatinėje dalyje);

galimybė tiksliai pasirinkti auditoriją pagal amžių, lytį, geografinę vietovę, pomėgius;

lankstus biudžeto valdymas.

Tačiau svarbu pabrėžti – pasibaigus biudžetui, pasibaigia ir reklama. Tai trumpalaikė strategija, reikalaujanti nuolatinio finansavimo.

Pagrindiniai skirtumai tarp SEO ir Google Ads

Nors SEO ir Google Ads turi panašumų, bet taip pat turi ir skirtumų.

Laiko sąnaudos ir greitis

Vienas esminių skirtumų – kada galima tikėtis rezultatų. Google Ads suteikia galimybę matyti pirmuosius lankytojus vos tik paleidus kampaniją. Tai idealiai tinka, jei reikia greitos reakcijos – pvz., skatinant akcijas, renginius ar sezoninius pasiūlymus. Tuo tarpu SEO – tai maratonas, o ne sprintas. Norint matyti reikšmingus rezultatus, prireikia kelių mėnesių ar net metų. Tačiau kartą pasiekus aukštas pozicijas, srautas išlieka stabilus net ir sumažinus aktyvias pastangas. Išvada yra tokia, kad Google Ads – greitas, bet laikinas efektas, o SEO – ilgas, bet ilgalaikis rezultatas.

Kainodaros skirtumai

Google Ads veikia pagal mokėjimą už kiekvieną paspaudimą. Tai reiškia, kad kiekvienas lankytojas kainuoja. Kai kurie populiarūs raktažodžiai, ypač konkurencingose rinkose, gali kainuoti brangiai vos už vieną paspaudimą! SEO, priešingai, reikalauja investicijų į optimizavimą, turinį ir nuorodas. Tačiau po tam tikro laiko šios investicijos pradeda atsipirkti, nes kiekvienas naujas lankytojas nebereikalauja papildomų išlaidų.

Ilgalaikės ir trumpalaikės naudos

Google Ads yra tarsi greitasis traukinys – kol moki, tol važiuoji. Sustojus mokėti, matomumas dingsta. SEO, nors ir lėtesnis startas, bet sukuriama ilgalaikė nauda. Tai kaip statyti namą – pradžioje brangu ir sudėtinga, bet vėliau yra sava tvirtovė, kurios nereikia nuolat nuomotis. Dėl šios priežasties daugelio verslų pasirinkimas yra Seotime paslaugos.

Organinio srauto vertė

Organinis srautas yra vienas iš vertingiausių interneto srauto šaltinių. Tai reiškia, kad žmonės patys randa svetainę naudodamiesi „Google“ paieška, nes turinys atitinka jų poreikius. Jie labiau pasitiki natūraliais rezultatais nei mokama reklama, todėl konversijų rodikliai organiniame sraute dažnai būna aukštesni.

Kuo aukštesnės svetainės pozicijos „Google“, tuo daugiau lankytojų ateis natūraliu būdu, be papildomų išlaidų. Be to, aukštas organinis matomumas kuria prekės ženklo patikimumą – žmonės dažniau renkasi pirmame paieškos puslapyje esančias įmones.