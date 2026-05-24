Į apžiūrą – paryčiais

Centruose – apgultis
Vienas klaipėdietis pasakojo, kad į techninę apžiūrą atvykęs septintą ryto, sutiko žmogų, kuris prisipažino, kad į apžiūrą išsiruošė dar anksčiau – ketvirtą valandą ryte.
Eilėmis prie techninės apžiūros ir automobilių registracijos „Regitroje“ skundžiasi ne tik klaipėdiečiai, bet ir kretingiškiai.
Praėjusį šeštadienį kretingiškiai piktinosi, kad buvo tokių, kurie, iki 17 val. laukę eilėje, taip ir neatliko automobilio techninės apžiūros.
Įmonės „Transkona“ techninis direktorius Evaldas Kuliauskas tikino, kad pajūrio krašto automobilių techninių apžiūrų stotyse jaučiamas itin didelis klientų antplūdis.
Štai ir turime pasekmes.
„Labai dideli krūviai. Pavasarį visuomet būna didesnis lankytojų skaičius. Tačiau gali būti, kad įtakos srautams turėjo ir susigrąžintos antrosios pakopos lėšos. Vairuotojai dažniausiai laukia paskutinės dienos ir techninei apžiūrai atvyksta prieš pat jai pasibaigiant. Nereikėtų taip daryti. Galima techninę apžiūrą pradėti tvarkyti ir anksčiau, neprapuola žmogui tas mėnuo, kurį dar galioja apžiūros talonas. Žmonės laukia paskutinių dienų ir jiems apžiūros reikia čia ir dabar. Štai ir turime pasekmes“, – kalbėjo E. Kuliauskas.
E. Kuliauskas patikino, kad papildomų darbuotojų teko ieškoti kitose pamainose.
„Tikrai šiuo metu yra didesnis klientų skaičius. Mėginsime padidinti išankstinės registracijos laikų skaičių, kad žmonės papildomai galėtų užsirašyti į eilę“, – patikino „Transkonos“ atstovas.
Eilėje – šešias valandas
Klaipėdoje, Šilutės plente veikia du šios įmonės padaliniai. Senosios „Regitros“ vietoje esančiame padalinyje techninė apžiūra atliekama tik bendra eile.
Tačiau padalinys dirba net iki 20 val. Šeštadieniais čia darbas pradedamas 8 val. ryte, o duris įstaiga užveria 15 val.
Kretingoje techninės apžiūros laukę vietiniai piktinosi, kodėl jų padalinys nedirba iki 20 val. Tačiau tam reikėtų papildomų pamainų, o darbuotojų nėra iš kur perkelti.
„Šią savaitę tikslas buvo atlikti transporto priemonės techninę apžiūrą. Užsiregistruoti galima tik po dviejų mėnesių, tad sprendimas – gyva eilė. Bandėme darbo dienomis, bet matėme, kad eilės didelės, nebuvo galimybės laukti, tad pasirinkome šeštadienį. Atvykome po 6 val. ryte, darbo laikas – nuo 8 val. Ir jau eilė buvo didelė“, – savo patirtimi dalijosi viena kretingiškė.
Kai kurias mašinas žmonės buvo palikę aikštelėje dar iš vakaro.
„Virš 20 mašinų jau laukė. Labai džiaugėmės, kai po šešių valandų laukimo pavyko atlikti apžiūrą“, – pripažino moteris.
Įmonės „Transkona“ techninis direktorius E. Kuliauskas aiškino, kad eiles norima sumažinti papildomai skiriant atskirus apžiūros laikus tik motociklams.
„Bandome visus būdus. Taip, matome, kad iš pat ryto suvažiuoja didelis automobilių skaičius. Transporto priemonių pirkimas yra pagyvėjęs“, – kalbėjo E. Kuliauskas.
Prisipirko mašinų
Automobilių registracijos statistika rodo, kad balandį Lietuvoje gerokai padaugėjo automobilių.
„Regitros“ atstovė spaudai Karolina Judeikė tikino, kad pastaruoju metu buvo jaučiamas didesnis automobilių registracijų suintensyvėjimas.
„Kasdien visoje Lietuvoje buvo atliekama daugiau nei 5 tūkst. procedūrų, kai pernai tokiu pat metu buvo apie 3 tūkst. operacijų“, – pranešė K. Judeikė.
Šį balandį Klaipėdoje buvo užregistruoti 741 lengvasis automobilis.
Klaipėdos rajone – 512 automobilų, Kretingoje – 195, o Šilutėje – 205.
Pajūrio regione balandį buvo užregistruoti 1 653 automobiliai, kai tuo pačiu laiku praėjusiais metais –1 378. Per visus keturis pirmuosius šių metų mėnesius – 5 248, o praėjusiais metais – 4 831 automobilis.
„Šiuo laikotarpiu darbuotojai dirba papildomai, pavyzdžiui, ilgesnes darbo valandas šiokiadieniais, o šeštadieniais vietoje laisvadienio aptarnauja verslo klientus. Tačiau pastebima, kad didžiausias registracijų bumas buvo dvi savaites, vos tik gyventojai gavo antrosios pakopos lėšas ir šiuo metu registracijų skaičius atslūgsta“, – tikino K. Judeikė.
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