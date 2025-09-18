Ar žinote, kad Nerijos fortas turi ne tik... kaklą, bet ir... kaktą?

Jie veda ekskursijas ne kiekvieną dieną!
Ekskursijas ves muziejaus direktorė Olga Žalienė, istorikas dr. Dainius Elertas ir direktoriaus pavaduotojas, vyriausias rinkinių kuratorius Romualdas Adomavičius.
„Per 40 darbo muziejuje metų visą laiką stebėjau, kaip Nerijos forte susitinka nauja mintis ir istorija“, – sakė O. Žalienė.
Forto restauravimas vyko remiantis senaisiais brėžiniais, atrastais Vokietijos archyvuose, o architektūriniai sprendimai balansavo tarp modernumo ir istorinės autentikos.
R. Adomavičius dalijosi asmenine patirtimi: „Nerijos fortą pažįstu nuo vaikystės – abu mano tėvai dirbo muziejuje. Pylimai man visada buvo ypatinga vieta, o dabar, kai ant jų eksponuojama inkarų kolekcija, svarbu, kad lankytojai jų nepažeistų. Beje, mažai kas žino, kad Nerijos fortas turi ir... kaklą, ir... kaktą. Kur tai yra, parodysiu ekskursijos dalyviams.“
Dr. D. Elertas pažymi, kad Nerijos fortas dažnai suvokiamas kaip atskiras objektas, tačiau jis yra sudėtinė Klaipėdos tvirtovės dalis – tai svarbu atskleisti ir paveldo kontekste.
Ekskursijos vyks:
Rugsėjo 19 d. (penktadienį) 14.30 val.
Rugsėjo 20 d. (šeštadienį) 13.30 val.
Trukmė – apie 60 min.
Ekskursijos nemokamos su įsigytu muziejaus lankymo bilietu: www.ljm.lt.
Registracija vykdoma iki rugsėjo 19 d. 10 val.: https://forms.gle/EApWHK9svGCQRTCC7.
Susitikimo vieta – prie įėjimo į Jūrų muziejų 10 min. prieš ekskursiją.
