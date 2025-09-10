Europos paveldo dienos Ąžuolyno bibliotekoje kviečia atrasti modernizmo paveldą ir kultūrą

Kaunas tarpukariu tapo reikšmingų Lietuvos ir Europos istorijos įvykių epicentru. Šio laikotarpio palikimas – daugiau kaip 6000 modernizmo dvasia sukurtų pastatų, išlikusių iki mūsų dienų. Per labai trumpą laiką modernizmas tapo dominuojančiu Kauno architektūros stiliumi. Tačiau daugybė šių pastatų šiandien yra prastos būklės, tuštėjantys, apleidžiami. Norint pastatams suteikti gyvybės ir meilės, būtina sužadinti visuomenės atsakomybę už šalies istorinius pastatus, stiprinti emocinį ryšį su architektūra, suteikiant jai gyvasties, įveiklinant ir kuriant naujas vertes, prasmes ir idėjinius tarpkultūrinius paveldo ryšius.
Renginių ciklo programa
Europos paveldo dienų Ąžuolyno bibliotekoje renginių ciklą pradės dr. Pauliaus Tautvydo Laurinaičio atvira paskaita visuomenei „Buvusių Prekybos, pramonės ir amatų rūmų architektūra Kauno tarpukario modernizmo kontekste“, kurioje architektūros tyrėjas pristatys vieną reikšmingiausių tarpukario modernizmo pastatų Kaune. Rugsėjo 19 d., 18 val., bibliotekos renginių erdvėje lankytojai turės progą išgirsti apie šio pastato architektūrinį kontekstą, jo funkcijas tarpukario Lietuvoje ir indėlį į miesto urbanistinį veidą.
Rugsėjo 20 d., 10 ir 14 val., Ąžuolyno biblioteka kvies į kūrybines dirbtuves „Medžio raštai laiko tėkmėje“, kuriose dalyviai mokysis prancūziškos marketri technikos – medienos intarsijos, ypač išpopuliarėjusios baroko, rokoko ir art deco laikais. Dirbtuves ves menotyrininkė dr. Aistė Dičkalnytė ir baldų restauratorius Aurelijus Blažinauskis, o susitikimų metu bus galima išvysti autentiškus inkrustuotus baldus bei Kauno kolegijos studentų darbus.
Architektūrologas, dokt. Algimantas Grigas rugsėjo 22 d., 15 ir 18 val., pakvies į ekskursijas po buvusius Prekybos, pramonės ir amatų rūmus. Pastatas, kurį 1938 m. suprojektavo vienas žymiausių tarpukario architektų Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, yra ne tik modernizmo architektūros simbolis, bet ir svarbi tarpukario Lietuvos ekonominės bei kultūrinės istorijos dalis. Ekskursijų metu dalyviai galės susipažinti su pastato architektūra, istorija bei mažiau žinomomis detalėmis.
Rugsėjo 23 d., 18 val., bibliotekoje vyks atvira diskusija „Modernizmas praeičiai ar ateičiai?“, kuri suburs architektūros, paveldo ir kultūros srities ekspertus bei visuomenę. Diskusijoje, kurią moderuos architektūros istorikė Viltė Migonytė-Petrulienė, bus keliami klausimai apie Kauno modernizmo paveldo vertę, aktualumą šiandien ir išsaugojimo iššūkius.
Rugsėjo 24 d., 18 val., lankytojai bus pakviesti į literatūrinį nuotykį – poezijos detektyvą „Akli skaitymai“, kurį ves poetas ir gidas Jovaras Kelpšas. Šio renginio metu dalyviai netikėta forma atras tarpukario Kauno kultūros atspindžius literatūroje ir galės įsitraukti į kūrybinį žaidimą tarp autorių bei publikos. Europos paveldo dienų programą vainikuos Nacionalinio architektūros instituto ir Ąžuolyno bibliotekos organizuojamas renginys „Paveldas kaip partneris: (ne)paskutinis pasimatymas“.
Rugsėjo 25 d. nuo 15 val. visuomenei bus atveriamos šiuo metu uždaryto buvusio Kauno centrinio pašto rūmų erdvės. Tai išskirtinė galimybė prieš prasidedant pastato transformacijai į Nacionalinį architektūros institutą paskutinį kartą iš arti išvysti šį tarpukario tautinio modernizmo architektūros šedevrą, sukurtą architekto Felikso Vizbaro. Ekskursijos vyks kas 30 minučių, gyvos eilės principu.
Visi renginiai yra projekto „Prekybos, pramonės ir amatų rūmų (dab. Ąžuolyno biblioteka) aktualizavimo, idėjų sklaidos ir mokslo populiarinimo renginių ciklas „Modernizmas praeičiai ir ateičiai“ dalis. Projektą finansuoja Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos. Projekto partneris – Nacionalinis architektūros institutas.
Atkreipiame dėmesį, kad visi renginiai (išskyrus renginį buvusiame Kauno centriniame pašte (dab. Nacionalinis architektūros institutas, Laisvės al. 102) vyks buvusiuose Prekybos, pramonės ir amatų rūmuose (dab. Ąžuolyno biblioteka, K. Donelaičio g. 8, Kaunas)
Dauguma renginių nemokami, tačiau į kai kuriuos būtina registracija. Daugiau informacijos oficialioje Europos paveldo dienų svetainėje europospaveldodienos.lt arba azuolynobiblioteka.lt.
Renginių metu bus fotografuojama ir / ar filmuojama, todėl informuojame, kad jūs galite būti matomi renginių nuotraukose ar vaizdo įrašuose, kurie gali būti paskelbti įvairiose medijos priemonėse.
