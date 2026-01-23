Kaunas tęsia gražią tradiciją – naujagimiams dovanoja gyvenimo pradžios kraitelį

„Kiekvieno naujo Kauno šeimos nario gimimas yra didžiulis džiaugsmas ne tik jo tėveliams, bet ir visam miestui. Kūdikio kraitelis – simbolinė miesto dovana ir pažadas, kad mažuoju kauniečiu bus rūpinamasi nuo pirmųjų dienų“, – sako vicemeras Mantas Jurgutis.
Kūdikio kraitelį gali gauti šeimos, atitinkančios tris pagrindines sąlygas: abu vaiko tėvai ne trumpiau nei tris mėnesius iki vaiko gimimo yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste; kūdikis yra Lietuvos Respublikos pilietis, gimęs Lietuvoje, o jo gimimas įregistruotas Kaune; vaikelio gyvenamoji vieta taip pat deklaruota Kaune.
Šiais metais atnaujintas ir kraitelio rankinės dizainas – ji tapo dar patogesnė kasdieniam naudojimui. Patobulinta forma leidžia ją lengvai ir stabiliai tvirtinti prie vežimėlio, taip palengvinant aktyvų šeimų judėjimą mieste.
Naujagimio kraitelyje – kruopščiai atrinkti, praktiški ir kokybiški daiktai: smėlinukas, šliaužtinukas, kelnytės, marškinėliai, kepurytė, seilinukas, kramtukas-dantenų masažuoklis, kūdikio odai skirta priemonė bei priežiūros rinkinys, aspiratorius nosytei, medvilninis pledas, rankšluostis su gobtuvu, vonios termometras, padukas vystymui bei du kombinezonai.
Jį papildo atnaujintas vaiko priežiūros vadovas su naudingais patarimais ir jaukaus dizaino prisiminimų knygelė-albumas „Mano pirmasis albumas“, skirta svarbiausioms pirmųjų metų akimirkoms įamžinti.
Kauno kraitelis išsiskiria tuo, kad jis skirtas ne tik mažyliui, bet ir tėvams. Šeimos gauna 100 eurų vertės Kauno miesto dovanų kortelę „Kaunastic“, primenančią, kad rūpinantis kūdikiu svarbu nepamiršti ir savęs, nes laimingi tėvai yra pagrindas laimingo vaiko augimui.
Smagu jausti, kad miestas galvoja ne tik apie kūdikį, bet ir apie tėvus.
„Kraitelis labai nudžiugino – jame radome daug praktiškų daiktų, o prisiminimų knygelės pildymas tapo ypatingu ritualu. Smagu jausti, kad miestas galvoja ne tik apie kūdikį, bet ir apie tėvus“, – sako pirmagimio susilaukusi kaunietė Eglė.
Jai pritarė ir kita mama, pastebėjusi, kad dovanų kortelė buvo ne tik staigmena, bet ir malonus paskatinimas skirti laiko sau.
Nuo 2020 metų vykstanti iniciatyva jau pradžiugino virš 10 tūkst. šeimų, o vien pernai simbolinė dovana įteikta 1439 naujagimiams.
Su šeimomis, atitinkančiomis nustatytas sąlygas, telefonu susiekia Klientų aptarnavimo ir informavimo skyriaus Civilinės metrikacijos poskyrio darbuotojai.
Tėvai taip pat visuomet raginami kilus klausimams ar norint patikslinti informaciją, kreiptis elektroniniu paštu [email protected] arba skambinti telefonais +370 37 42 54 52, 0 671 43921.
