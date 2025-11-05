ARTYN teatras kviečia šnabždėti kartu su Klaipėda!

Lapkričio 6–30 d., vyks nemokamos parodos:
Klaipėdos kalvystės muziejuje: miniatiūrinė fotoparoda „Durys į Klaipėdą“;
KKKC parodų rūmuose: VR realybės paroda „Istorijos šnabždesiai“, meninė instaliacija „Atsistok į mero batus“.
Daugiau apie parodas:
Miniatiūrinė fotoparoda „Durys į Klaipėdą“, lapkričio 6–30 d., Klaipėdos kalvystės muziejus
Menų festivalis „Miesto šnabždesiai“ startuos lapkričio 6 d., 15 val., Klaipėdos kalvystės muziejuje, miniatiūrinės fotoparodos “Durys į Klaipėda” atidarymu. Miniatiūrinė fotoparoda „Durys į Klaipėdą“ tai fotokamera užfiksuotos miniatiūrinės nuotraukos: Klaipėdoje esančios įvairiausios durys, pro kurias klaipėdiečiai dažniausiai praeina jų net nepastebėdami – kokios tai durys ir kur jos veda, kur jos yra ir kam jos skirtos, bei kokias istorijas jos pasakoja?
Parodos lankymas – nemokamas.
Parodos autorius: Mantvydas Poškus.
Virtualios realybės paroda „Istorijos šnabždesiai“, bei meninė instaliacija „Atsistok į mero batus“, lapkričio 6–30 d., KKKC Parodų rūmai
Kviečiame lapkričio 6 d. 17.00 val. į virtualios realybės parodos „Istorijos šnabždesiai“ atidarymą, vyksiantį KKKC Parodų rūmuose. Paroda yra menų festivalio „Miesto šnabždesiai“ ir miesto šventės „Šv. Martynas ir jo žąsys“ programos dalis. Ji veiks lapkričio 6–30 d. Virtualios realybės (VR) instaliacija „Istorijos šnabždesiai“ kviečia patirti Klaipėdą taip, kaip jos dar nesi matęs – per vieno senamiesčio kampo istoriją, nuo XIII a. iki šiandien. 360° vaizdas ir erdvinis garsas leidžia žiūrovui stovėti ties Šaltkalvių ir Kepėjų gatvių sankryža, kur laikas ima tirpti.
Taip pat kviesime atsistoti į Klaipėdos miesto mero batus. „Atsistok į Mero batus“ – tai meninės instaliacija, kviečianti kiekvieną klaipėdietį akimirkai tapti miesto meru, tiesiogine ir perkeltine prasme atsitojant į mero batus ir klausant, ką kalba, ko pageidauja ir kuo gyvena klaipėdiečiai.
VR parodos autoriai: Tomas Sertvytis ir Subkinas.
Meninės instaliacijos autoriai: Ana Gucol, Rita Danielė, Marta Vendland.
Parodos lankymas – nemokamas.
Lapkričio 15 d. orientacinis žaidimas ir improvizacinis koncertas:
Senamiestyje 16 val. startuoja orientacinis žaidimas po Klaipėdą „Iškoduok Klaipėdą“;
ARTYN teatre 18 val. vyks improvizacinis koncertas su Simu Buziliausku ir Gabriele Nausėdaite „Šnabždanti muzika“
Renginiai nemokami.
Dalyviams būtina registracija: https://forms.gle/Kju4XseWsv66KT5W9.
Daugiau apie lapkričio 15 d. renginius:
Orientacinis žaidimas „Iškoduok Klaipėdą“
Orientacinis žaidimas „Iškoduok Klaipėdą“ – tai 2 val. komandinis žaidimas skirtas pažinti miesto istorinius kontekstus ir įdomiausias senamiesčio bei naujamiečio vietas. Jūsų laukia 12 užduočių, kurių metu reikės atrasti, iššifruoti, suskaičiuoti, sukurti ir nufotografuoti Klaipėdos kodo dalis, bei sukurti Klaipėdai po sakinį, posmą ar eilutę iš kurių, vakaro improvizacinio koncerto metu, Simas Buziliauskas ir Gabrielė Nausėdaitė čia ir dabar kurs muzikinę odę Klaipėdai. Žaidime dalyvauja 3–5 asmenų komandos, registruojantis būtina įvardinti komandos pavadinimą. Susitikimo vieta bus pranešta tik registruotiems dalyviams.
Renginys nemokamas.
Dalyviams būtina registracija: https://forms.gle/Kju4XseWsv66KT5W9.
Improvizacinis koncertas „Šnabždanti muzika“
Improvizacinis koncertas „Šnabždanti muzika“ vyks iš karto po orientacinio žaidimo „Iškoduok Klaipėdą“, kurio metu žaidimo metu dalyviai ne tik bandys atrasti Klaipėdos kodą, bet ir kurs Klaipėdos miestui po frazę iš kurių vėliau vakaro koncerte bus kuriama muzikinė improvizacija, odė Klaipėdai – su Simu Buziliausku ir Gabriele Nausėdaite. Taip pat, koncerto metu ne tik kursime muzikinę odę Klaipėdai, klausysimės jau pamėgtų Simo ir Gabrielės dainų, bet ir mėgausimės gardžia kava, skirta visiems išalkusiems po orientacinio žaidimo „Iškoduok Klaipėdą“. Kviečiame nerti į Klaipėdą kartu su nuostabia Simo ir Gabrielės muzika, gimstančia čia ir dabar, mums ir mūsų miestui!
Renginys nemokamas.
Dalyviams būtina registracija: https://forms.gle/Kju4XseWsv66KT5W9.
Lapkričio 22 d., 18:00 val., PREMJERA „Miesto šnabždesiai“ ARTYN teatre, režisierė Marta Vendland
ARTYN teatro premjera „Miesto šnabždesiai“ kviečia nerti į interaktyvų spektaklį, kuriame persipins Klaipėdos miesto istorija: dabartis, praeitis ir ateities šnabždesiai. Scenoje vykstantys veiksmas banguos ir įtrauks nuo pirmųjų akimirkų: kuomet dabartinė Klaipėdos miesto teritorija tebuvo klampi pelkė ir joje augo miestas, su savo istorija, asmenybėmis, tragiškais ir džiaugsmingais likimo posūkiais. Kūrybinė komanda jus kviečia į dokumentinį, istorinį spektaklį, kuris įtrauks, užburs ir kvies naujai atrasti ir pažinti Klaipėdos miestą.
Klaipėda – nuo ko ji prasidėjo? Galbūt nuo vienos, pačios paprasčiausios plytos? Ar miestas prisimena savo žmones? Ar balsai, kadaise aidėję prie Dangės, vis dar gyvena tarp mūsų žingsnių?
ARTYN teatro kūrybinė komanda tapo savotiškais istorikais, ieškančiais mažai žinomų istorinių faktų, kurie tarsi nepastebimai, bet kūrė Klaipėdos miestą. Atrinkti elementai, teatro meno pagalba, prabils į žiūrovą dar nematytais būdais: per asmenybes, istorijos posūkius, architektūros elementus ir judesį.
„Miesto šnabždesiai“ – tai teatrinis pasivaikščiojimas po Klaipėdos atmintį, kur istorijos plytos ir garsai susilieja į vieną gyvą audinį. Čia praeitis kalba ne muziejiškai, o žmogiškai: per garsą, per paprastą gestą, per plytą, perduotą iš rankų į rankas, kad miestas augtų. Tai spektaklis apie likimą, pasitikėjimą ir švelnų prisiminimų garsą. Apie miestą, kuris kvėpuoja, alsuoja ir nuolat šnabžda...
Renginys – mokamas.
Bilietus galima įsigyti čia: https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/teatras/premjera-miesto-snabzdesiai--rez-marta-vendland-482997/.
Lapkričio 29 d., 18:00, poetinis vyksmas „Šnabždanti poezija“ ir festivalio uždarymas, ARTYN teatre
,,Poezijos šnabždesiai‘‘ – tai judesio spektaklis, kuriame kūnas tampa eilėraščiu, be žodžių, bet kupinas prasmės. Spektaklio metu žiūrovas kviečiamas sustoti, atsitraukti nuo kasdienio triukšmo ir įsiklausyti to, kas dažniausiai lieka neišgirsta – vidinių monologų, prisiminimų, ilgesio, neišsakytų žodžių, slypinčių kūno kalboje. Scenoje ARTYN teatro kūrybinė komanda ne tik pasakoja eilėraščius, bet ir išgyvena juos visu savo kūnu – judesiu, poza, kvėpavimu. Įkvėpimo semiamasi iš lietuvių bei užsienio poetų kūrybos.
Poetinio vyksmo „Poezijos šnabždesiai“ choreografė Ginatrė Šeduikytė.
Taip pat, lapkričio 29 d. uždarysime menų festivalį „Miesto šnabždesiai“ ir jaukioje mūsų visų bendruomenė suvalgysime šventinį festivalio užbaigimo pyragą.
Renginys – mokamas.
Bilietus galima įsigyti čia: https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/teatras/poetinis-vyksmas-snabzdanti-poezija--rez-gintare-seduikyte-483232/.
Festivalį organizuoja: VšĮ Gedimino Šimkaus teatras ARTYN.
Festivalį iš dalies finansuoja: Klaipėdos miesto savivaldybė.
