 Choras „Pajūrio aidos“ kviečia į nemokamą koncertą atnaujintoje Vitražinėje menėje

2025-12-15 13:59
Pranešimas spaudai

Artėjant didžiosioms metų šventėms, Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“ kviečia miesto bendruomenę ir svečius trumpam sustoti kasdienybės šurmulyje, pabūti kartu ir pasimėgauti gyva muzika. 

2025 m. gruodžio 18 d. 18.00 val. atnaujintoje Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Vitražinėje menėje (S. Nėries g. 5, Klaipėda) vyks nemokamas koncertas.

Šventinio vakaro programoje skambės lietuvių ir užsienio kompozitorių giesmės bei subtilus vargonų skambesys, suteiksiantis vakarui iškilmingumo ir švelnios šventinės atmosferos.

Koncerto programą atliks Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“, vadovaujamas meno vadovo ir dirigento prof. Algirdo Šumskio. Su choru dirba vokalo pedagogė prof. Valentina Vadoklienė, o vargonais grieš koncertmeisterė Eglė Bandzevičienė. Vakaro eigą ir šventinę nuotaiką kurs aktorė doc. Virginija Kochanskytė.

Tegul šis vakaras tampa jaukiu, muzikos pripildytu žingsniu į artėjančias šventes.

Įėjimas laisvas.

Šiame straipsnyje:
Klaipėdos universiteto mišrus choras
Pajūrio Aidos
koncertai Klaipėdoje

