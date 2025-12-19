Klaipėdos universitete skambėjo kalėdinės giesmės

Klausytojams buvo pristatyta lietuvių ir užsienio kompozitorių sakralinė muzika, kurią papildė vargonų skambesys.
Koncerte pasirodė Klaipėdos universiteto (KU) mišrus choras „Pajūrio aidos“, vadovaujamas meno vadovo ir dirigento prof. Algirdo Šumskio.
Renginį vedė ir eilėraščiais papildė aktorė Virginija Kochanskytė.
Kalėdiniame koncerte skambėjo austrų, ukrainiečių, anglų, norvegų, filipiniečių bei lietuvių kompozitorių giesmės.
Susirinkusiuosius pasveikino KU rektorius Artūras Razbadauskas, pabrėžęs šio laikotarpio svarbą bendruomenei.
„Šis koncertas yra meilė ir šviesa naujiems metams, į kuriuos mes visi netrukus žengsime. Šie metai buvo labai svarbūs ir mūsų mokymosi įstaigai – rugsėjo 1-ąją žengėme į 35 gyvenimo metus. Chorui „Pajūrio aidos“ linkiu ypatingos kūrybinės sėkmės ir įkvėpimo“, – linkėjo rektorius.
Kalėdinis vakaras tapo ne tik muzikiniu renginiu, bet ir bendruomenės susitikimu, kuris priminė apie artėjančių švenčių prasmę.
