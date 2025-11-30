 Prezidentūros kieme prasideda adventinis kalėdinių giesmių ciklas

2025-11-30 08:15
BNS inf.

Prezidentas Gitanas Nausėda ir pirmoji ponia Diana Nausėdienė sekmadienį Prezidento rūmų kieme pradės adventinį giesmių ciklą, pranešė Prezidentūra.

Prezidentūros kieme prasideda adventinis kalėdinių giesmių ciklas / P. Peleckio/ BNS nuotr.

Iniciatyvos metu keturis sekmadienius iš eilės nuo 16 val. kalėdiškai papuoštame Prezidento rūmų kieme skambės gyvai atliekamos kalėdinės giesmės ir chorinė muzika.

Prieš pasirodymus bus įžiebiama advento vainiko žvakė, koncertų metu svečiai bus vaišinami arbata.

Koncertų ciklą pradės Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vyrų choras „Kariūnas“ ir merginų choras „Carmina bellum“ bei KASP bigbendas.

Kituose ciklo renginiuose pasirodys VDU Švietimo akademijos mišrus choras „Ave Vita“, Klaipėdos berniukų ir jaunuolių choras „Gintarėlis“, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro dainos studija „Keberiokšt“ ir Vilniaus arkikatedros bazilikos jaunimo choras.

Kalėdiškai papuoštas Prezidento rūmų vidinis kiemas ir istorinis parkas lankytojams šventiniu laikotarpiu bus atviri darbo dienomis 18–21 val., penktadieniais 17–21 val. ir savaitgaliais nuo vidurdienio iki 21 valandos.

