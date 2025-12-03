DJ Jovani skelbia naujieną: šv. Valentino dieną surengs didžiausią diskoteką pajūryje

Jau trečius metus iš eilės vasarį DJ Jovani rengia karštą diskoteką uostamiestyje.
„Pernai ten grojome vasario 14-ąją. Panašu, kad tai tampa tradicija ir kitą šv. Valentino dieną mes taip pat atvyksime į Klaipėdos „Renginių kombinatą“. Nuostabu tai, kad ši šventė – šeštadienį, todėl tikrai netaupysime jėgų“, – sakė bene populiariausias didžėjus Lietuvoje.
Pasak jo, tai, ko gero, vienintelė vieta pajūryje, kur šaltuoju sezonu gali smagiai patriukšmauti.
„Visoje Lietuvoje šiuo metu ant pirštų suskaičiuotum sales, kuriose galima groti kokybišką šokių muziką, rengti DJ programą su geru garsu ir daugybe žmonių. Bet Klaipėda tokią erdvę turi ir tai yra geriausias variantas, kai gali įgyvendinti kone areninį šou, tik kiek mažesniame formate“, – kalbėjo J. Nainys.
Pernai drauge su juo pajūrio scenoje pasirodė Dynoro, Remis Retro, Jurga Šeduikytė ir kiti atlikėjai.
„Dabar švenčiame naują albumą, todėl žmonės gali tikėtis ir staigmenų, ir svečių“, – užsiminė DJ Jovani, kurio klubiniame renginyje erdvę šukuos lazeriai, šaudys CO2 patrankos ir pirotechika.
Naujausi komentarai