„Renginių kombinatas“ – vieta, kur gimsta įspūdžiai

„Ko gero, „Renginių kombinatas“ yra vienintelė vieta pajūryje, kur šaltuoju sezonu gali smagiai patriukšmauti“, – sakė Jonas Nainys-DJ Jovani, kitąmet šioje vietoje užkursiantis šv. Valentino dienos diskoteką.
Anot jo, visoje Lietuvoje šiuo metu ant pirštų suskaičiuotum sales, kuriose galima groti kokybišką šokių muziką, rengti DJ programą su geru garsu ir daugybe žmonių. „Bet Klaipėda tokią erdvę turi: „Renginių kombinatas“ yra geriausias variantas, kai gali įgyvendinti kone areninį šou, tik kiek mažesniame formate“, – dalijosi DJ Jovani.
Artėjantis vasaris bus jau trečiasis, kai jis rengia savo šou „Renginių kombinate“. Drauge su DJ Jovani scenoje jau yra pasirodę Dynoro, Remis Retro, Jurga Šeduikytė, Silvester Belt, Liepa, Taja, Simona Nainė. Šįkart Jonas taip pat žada svečių, su kuriais įrašė albumą „Dažniai“.
Klubinio šou „Jovani & Friends“ idėja prieš keletą metų gimė Las Vegase. „Man paliko įspūdį toks renginių formatas, kai populiarus didžėjus kuria pašėlusią, didžiulę diskoteką drauge su scenos žvaigždėmis, LED ekranais, CO2 patrankomis, lazeriais ir pirotechnika. Nusprendėme tai sukurti Klaipėdoje, kartu su DJ Jovani. Vasario 14-ąją toks šou vyks jau trečią kartą. Publikai labai patinka. Čia jie jaučiasi kaip didžiausiame ir smagiausiame naktiniame klube Lietuvoje“, – pasakojo „Renginių kombinato“ įkūrėjas Jevgenijus Sokolovas.
Lapkričio 29 d. ši vieta atšventė gimtadienį kartu su hiphopo žvaigždėmis – „G&G Sindikatu“, nuo kurių ir prasidėjo klubo istorija.
„Prieš dvejus metus „G&G Sindikatas“ pakilo į visiškai naują „Renginių kombinato“ sceną, kai dar niekas šios vietos nežinojo. Jie buvo pirmieji, kurie čia surengė koncertą, – sakė J. Sokolovas. – Puikiai pamenu tą koncertą, kuris baigėsi dvigubu bisu. Pirmąjį gimtadienį taip pat šventėme su „G&G Sindikatu“. Grupė užkūrė tokį repo vakarėlį, kad ir po dviejų bisų niekas nenorėjo jų paleisti. O kai atsukdavo mikrofonus į publiką – salėje nebuvo nė vieno, kuris nedainuotų kartu. Klaipėdiečiai akivaizdžiai mėgsta šią grupę ir pats „G&G Sindikatas“ pagal savo žanrą labai tinka šiai erdvei, kuri yra pakankamai neformali ir čia drąsiai galima išvien kelti rankas į viršų.“
Prieš dvejus metus „G&G Sindikatas“ pakilo į visiškai naują „Renginių kombinato“ sceną, kai dar niekas šios vietos nežinojo. Jie buvo pirmieji, kurie čia surengė koncertą. Puikiai pamenu tą koncertą, kuris baigėsi dvigubu bisu.
„Džiaugiamės, kad yra tokia erdvė, kaip „Renginių kombinatas“, kuriame susirenka daug žmonių – mes galime juos visus iš karto sutikti ir tai jau tampa mūsų tradicija. Esame laimingi, kad galime būti čia trečius metus iš eilės, ir tikimės, kad ateityje irgi apsilankysime“, – kalbėjo Gabrielius Liaudanskas-Svaras.
Šią vietą pamilusi ir Nijolė Pareigytė-Rukaitienė, – savo sugrįžtuvėms į sceną su gyvos muzikos grupe ji pasirinko būtent „Renginių kombinatą“. „Čia yra visos sąlygos, kad tu jaustumeisi gerai. Geras garsas, puiki scena. Tu čia jautiesi tikra žvaigždė – tavimi pasirūpins nuo–iki. Ir man patinka, kad žmonės čia leidžia laiką dviejuose aukštuose: yra balkonai, kur klausytojai gali pasijusti kaip VIP’ai, ir yra parteris, kur žmonės gali šokti iš visos širdies. Tobula erdvė šventėms, koncertams“, – teigė Nijolė.
Per dvejus metus „Renginių kombinate“ savo koncertus surengė ir Džordana Butkutė, Jazzu, „Pikaso“, „Sisters on Wire“, „Žemaitukai“ ir daugelis kitų. Čia vyko įmonių vakarėliai, abiturientų išleistuvės, stand up pasirodymai, nufilmuoti trijų muzikos grupių vaizdo klipai, taip pat vyksta komerciniai filmavimai. Gegužę „Renginių kombinatas“ tapo podiumu Ingridos Railienės madų kolekcijos pristatymui, čia surengtos kelios konferencijos, kurių organizatoriai mėgsta nestandartines, tačiau kokybiškai įrengtas erdves, galinčias pasiūlyti visą servisą. Tai liudija šios erdvės universalumą ir neribotas galimybes – čia gali vykti įvairiausio žanro renginiai, kuriuose gerai jaustųsi ir 50, ir 1 000 žmonių.
Naujausi komentarai