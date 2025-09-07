Karklėje skambėjusi muzika priminė bažnyčios atgimimo viltį

Nors orai pakoregavo planus, renginys pritraukė nemažą būrį klausytojų ir tapo ypatinga bendruomenės susibūrimo akimirka.
Scenoje pasirodė obojininkas Robertas Beinoris ir klarnetininkas Rimvydas Savickas.
Jie, kartu su smuikininkėmis, atliko J. S. Bacho, A. Vivaldžio, M. Manganio, E. Morikonės bei kitų autorių kūrinius.
Publikos dėmesys ir nuoširdūs aplodismentai atsistojus liudijo, kad koncertas paliko stiprų įspūdį.
„Manau, kad šis koncertas pasėjo daigą, kad bažnyčios stogas po truputį kiltų, kad bažnyčia po truputį atgimtų“, – po koncerto kalbėjo Karklės evangelikų liuteronų parapijos kunigas Mindaugas Žilinskis.
Kunigas atlikėjams įteikė simbolines dovanas – drobinius maišelius bei puodelius su Karklės bažnyčios atvaizdu.
Po koncerto visi svečiai buvo pakviesti pasivaišinti ir pabendrauti prie kavos puodelio.
Naujausi komentarai