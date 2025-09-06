Klaipėdą drebino pučiamųjų orkestrų festivalis

Penktadienį vakare sujudinę piliavietę Lietuvos bei Latvijos orkestrai šeštadienį tradiciškai budino klaipėdiečius. Jie grojo senojoje ir naujojoje turgavietėse, Mažvydo alėjoje, Dragūnų kvartale ir prie ,,Neringos“ skulptūros.
Nuo 16 iki 18 val. orkestrai stojo į kovą abipus Dangės, prie „Bendrystės“ tilto. Kaip ir pernai, jiems buvo paruoštos pakylos prie upės, žiūrovai patogiai įsitaisė ant medinių laiptų bei jiems paruoštų suolų.
Orkestrų kovas vedė Jomantė Šležaitė-Paukštė ir Justina Mikniuvienė. Jos viso renginio metu bendravo su publika nuo laivelio, plaukiojusio Dange, denio.
Žiūrovai už orkestrus balsavo plojimais ir šūksniais.
Klaipėdiečiai klausėsi ir negailėjo aplodismentų Latvijos Karinių jūrų pajėgų (vad. Andris Rasmanis), Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų (vad. kapitonas Remigijus Terminas), Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų (vad. Egidijus Miknius), Lietuvos šaulių sąjungos Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės (vad. Linas Senkus), Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos (vad. Artūras Urniežius, choreografė Aida Brazdeikienė) pučiamųjų instrumentų orkestrams bei Kybartų kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestrui (vad. Donatas Ziegoraitis, choreografė Greta Ziegoraitienė). Dainavo klaipėdiečiai Vilius ir Violeta Tarasovai bei Jomantė Šležaitė-Paukštė. Latviai bei kybartiečiai taip pat atsivežė solistes.
19 val. Danės skvere prasidėjo baigiamasis festivalio koncertas.
Klaipėdiečiai su didžiausiu entuziazmu sutiko šį festivalį ir iškart jį pamilo. Renginiui parinkta puiki vieta – šalia senamiestis, bei Dangės krantinė su didžiule vaikų žaidimo aikštele ir kavinuke.
Smagi muzika, šiltas oras ir noras dar pratęsti vasarą gerai nuteikė klausytojus.
