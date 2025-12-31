Klaipėdiečiai pasitikti Naujųjų kviečiami Teatro aikštėje

Šiandien Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje (Rumpiškės g. 6) padėkos mišios vyks 23 val., po jų – kopimas į bažnyčios bokštą, suneštinės vaišės.
23 val. mišios vyks ir Šv. Kazimiero bažnyčioje (Kretingos g. 40), Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje (Smiltelės g. 27) ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje (Savanorių g. 4).
Šv. Brunono Kverfurtiečio bažnyčioje (Debreceno g. 3) šiandien padėkos mišios bus aukojamos 18 val.
O 22 val. veiksmas prasidės ir Teatro aikštėje. Čia pasitikti 2026-ųjų kvies vaikų chirurgas ir didžėjus Benediktas Jonuška (DJ BeLeo).
Anot viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“, DJ BeLeo per savo karjerą grojo tiek įvairiuose vakarėliuose Lietuvoje, tiek už jos ribų. Ne kartą pasirodė ir festivaliuose bei įvairiose netradicinėse erdvėse.
23.50 val. visus susirinkusius į Teatro aikštę pasveikins Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Išmušus pusiaunaktį, dangų nuspalvins naujametiniai fejerverkai. Po jų nuo 00.15 val. tęsis diskoteka su DJ BeLeo iki pat 1 val.
Primenama, kad Teatro aikštė yra zona be pirotechnikos. Kaip įprastai, šią zoną saugos ir šventės dalyvių saugumu rūpinsis pareigūnai.
Šiandien Klaipėdos dramos teatre vyks spektakliai – latvių režisieriaus Elmaro Senkovo „Mane vadina Kalendorium“ ir Balio Ivanausko bei Artūro Dubako poetinis vyksmas „Apie vamzdį ir mus“. Bilietų į renginius liko nedaug.
Žvejų rūmuose vyks jau išparduotas Donato Montvydo ir grupės „Man-go“ koncertas.
Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre – miuziklas „Sapnai apie Brodvėjų“. Bilietai – išparduoti.
Naujausi komentarai