Klaipėdiečiai skandavo panegiriką

2025-10-04 20:48
Klaudija Audickaitė

Klaipėdoje vykęs kultūrinis atviro mikrofono vakaras ,,Panegirikos" subūrė gausią publiką – žiūrovai ne tik klausėsi, bet ir patys žengė į sceną. 

Čia baroko epochos dvasia atgimė šiuolaikinėmis formomis – skambėjo iškilmingos, šlovinančio pobūdžio kalbos – panegirikos.

„Panegirikos žanras yra labai reikalingas šiandieniniame pasaulyje – juk kiekvienas žmogus kažkuo piktinasi ar nori išreikšti savo nuomonę“, – teigė vakaro vedėjas, poetas ir prozininkas Marius Povilas Elijas Martynenko.

Vakaro dalyviai – rašytojai, slemeriai, stand-up komikai, aktoriai ir kiti kūrėjai – pristatė savo panegirikų interpretacijas nuo pakylėtų eilių gamtai iki kandžių monologų apie kasdienybę. 

Svarbiausia, kad į sceną galėjo žengti kiekvienas. Publika drąsiai skaitė savo kūrinius, dalijosi žodžio galia ir kūrybine energija.

 

