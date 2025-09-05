Klaipėdiečių laukia gausus renginių savaitgalis

Vilios mažuosius
Šeštadienį nuo 11 iki 17 val. „Švyturio“ arenoje vyks tradicinė būrelių ir sporto mugė. Šiame renginyje bus galima susipažinti su būrelių mokytojais bei treneriais, pamatyti, ko jau yra pasiekę jų auklėtiniai.
Lankytojų čia visą dieną lauks išskirtinė programa, vyks edukacijos, konkursai, bus galima pamatyti sporto atstovų parodomąsias programas bei laimėti prizų organizuojamose varžybose.
Vaikučių turintys tėvai rytoj vidurdienį Karlskronos aikštėje galės stebėti klounų teatro studijos „Dulidu“ šmaikštų, ironišką klounados spektaklį visai šeimai „Blusa ir Profesorius“ pagal to paties pavadinimo H. K. Anderseno pasaką. Šiai istorijai papasakoti aktorius naudos vinilines plokšteles, jomis žongliruos ir atliks tikram cirkui būdingus triukus.
Griaudės orkestrai
Solidesnių renginių pasiilgę klaipėdiečiai šiandien ir šeštadienį bus laukiami II tarptautinio orkestrų festivalio renginiuose.
Šį vakarą 18 val. festivalio atidarymo koncertas vyks piliavietės aikštėje. Jame pasirodys Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orkestras ir atlikėja DAGNA.
Šeštadienio rytą festivalio dalyviai pradės budindami klaipėdiečius. 10 val. jie gros Senojoje ir Naujojoje turgavietėse, M. Mažvydo alėjoje, Dragūnų kvartale ir prie „Neringos“ skulptūros.
Nuo 16 iki 18 val. vyks orkestrų kovos Dangės krantinėje prie „Bendrystės“ tilto. Dalyvaus Latvijos Karinių jūrų pajėgų, Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų, Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų, Lietuvos šaulių sąjungos Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės, Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestrai bei Kybartų kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras. Dainuos Vilius ir Violeta Tarasovai bei Jomantė Šležaitė-Paukštė.
19 val. Danės skvere prasidės baigiamasis festivalio koncertas.
Jeigu oras staiga beviltiškai subjurtų, renginiai gali būti atšaukti arba perkelti į kitas vietas.
Stebins kūryba
Šiandien prasidės ir 1-oji Klaipėdos bienalė „Saulėlydis kas dvejus metus“. Šis renginių ciklas truks iki spalio pabaigos. Jau šiandien 17.30 val. Parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2) vyks šios bienalės atidarymas.
19 val. Parodų rūmų kieme pasirodys tarp Vilniaus ir Bombėjaus kurianti tarpdisciplininė menininkė Malka Sultan. Jos performatyvią vakarienę žiūrovai galės ne tik stebėti, bet ir joje dalyvauti – tapti meno dalimi. Maistas čia taps ritualine priemone.
Nuo 21 val. šiauriniame rage vyks vakarinė renginio dalis su atlikėja Matilda.
Šeštadienį 16 val. kino teatre „Arlekinas“ (Bangų g. 5A) tęsis I Klaipėdos bienalės programa, čia vyks menininkės Teklos Aslanishvili filmo „Kalnas kalbasi su jūra“ peržiūra, po jos – susitikimas su menininke. Šis kūrinys yra filmų trilogija, atskleidžianti infrastruktūros poveikį Pietų Kaukazo regione.
O tądien 17 val. VDA Klaipėdos fakulteto galerijoje (Daržų g. 18) vyks bendros Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto, tarptautinio verslo, mokslo ir meno žurnalo JŪRA MEER SEA bei kūrybinės grupės ORSE parodos „Tranzito pėdsakai mene ir moksle: jungtys bei virsmai“ atidarymas.
18 val. Kultūros fabriko (Bangų g. 5A) C salėje prasidės Askės Thibergo šokio performansas „Buvimo vieta“ .
Koncertas ir indų šventė
Gausus renginių bus ir sekmadienis.
Tądien 11.30 val. Klaipėdos Tautinių kultūrų centre (K. Donelaičio g. 6B) prasidės Klaipėdos indų bendruomenės „Apti“ rengiama viena spalvingiausių tradicinių indų švenčių – Onam.
Klaipėdiečių lauks muzika ir šokiai, gėlių kilimo-mandalos kūrimas, indiška arbata ir indiški užkandžiai.
Dar vienas ypatingas koncertas prasidės sekmadienį 14 val. aikštelėje, kur yra buvusi Karklės evangelikų liuteronų bažnyčia.
Kameriniame muzikos koncerte „Muzika žmogui ir dangui“ gros obojininkas Robertas Beinoris ir klarnetininkas Rimvydas Savickas, programoje – J. S. Bacho, A. Vivaldi, M. Mangani, E. Morricone ir kitų kūriniai. Jeigu prapliups lietus, koncertas vyks Pajūrio regioninio parko patalpose (Karklėje, Placio g. 54).
Naujausi komentarai