Klaipėdiečių laukia įdomus savaitgalis

Švęs su klaipėdiečiais
Jau nuo šiandienos ryto Naujajame turguje vyks klaipėdiečių pamėgta Derliaus šventė.
Ji vyks šiandien ir rytoj nuo ryto iki 17 val. ir aprėps visą turgavietės teritoriją. Rudeninė mugė bus skirta ne tik prekeiviams daržovėmis bei vaisiais.
Kaip įprasta, joje žada dalyvauti ir amatininkai, tautodailininkai, sodinukų augintojai bei kulinarinio paveldo puoselėtojai iš visos Lietuvos.
Policininkai šiandien sau ir visuomenei surengs šventę. Ji prasidės 11 val. prie Šv. Juozapo Darbininko bažnyčios (Smiltelės g. 27).
Čia pasirodymų surengs policijos kinologai su savo augintiniais, bendruomenių pareigūnai pasirūpins viktorinomis vaikams, kriminalistinių tyrimų tarnybos ekspertai pasidalins savo darbo ypatumais, bus galima apžiūrėti policijos automobilius, motociklus bei keturratį.
Vilios kultūros renginiais
Visą savaitgalį dar vyks Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos rengiamas tradicinis gausybe renginių viliojantis festivalis „Inkultūracija“.
Šiandien 16 ir 17 val. bibliotekos Konferencijų salėje vyks du renginiai, dar vienas 21 val. vilios atvykti į renginių erdvę „Herkus Kantas“ Naujojoje Uosto g. 3, kur vyks literatūrinė diskoteka „Muzika šoka iš knygų“, joje dalyvaus rašytoja Virginija Kulvinskaitė.
Šeštadienį „Inkultūracijos“ gerbėjai ir dalyviai bus laukiami gausybėje renginių „Hofo“ angare (Danės g. 8), kur vyks knygų mugė.
Lietuvos jūrų muziejaus darbuotojai pristatys naujausią leidinį „Aplink pasaulį burlaiviu „Moshulu“, įvyks pažintis su naujausiu literatūriniu-kultūriniu almanachu „Baltija“, bus pristatomas latvių autoriaus Sveno Kuzmino romanas „Dizažio“, Sondros Simanos „Potvynis Bohemoje“, Andriaus Tapino „Šmėklų mėnuo“ bei „Lošėjai, romantikai ir budeliai. Senieji Meistrai ir jų paveikslų paslaptys“.
Vakare renginių erdvėje „Herkus Kantas“ vyks atviro mikrofono vakaras „Panegirikos“, vakarą ves poetas, prozininkas Marius Povilas Elijas Martynenko. Festivalį pabaigs ten pat vyksiantys eksperimentinio džiazo grupės „Chalat Jazz“ literatūriniai šposai.
Griaudės motociklai
Šeštadienį aikštelėje prie piliavietės šių metų regiono motociklų sezono uždarymas sudrebins miestą.
Prasidėsiantis vidurdienį renginys truks iki 17 val. Čia bus galima apžiūrėti apie 700 motociklų, bus renkami išskirtiniai plieno žirgai, planuojamos „Burn Out“ varžybos, stalo futbolo turnyras kartu su „Liqui Moly“, bus pramogų vaikams, vyks moto detalių mugė.
15–16 val. Klaipėdos gatvėmis riedės įspūdinga motociklų kolona, ji nusidrieks Pilies, Sausio 15-osios g., Taikos pr. iki Statybininkų pr. žiedinės sankryžos ir atgal.
Kvies į protestą
Tikėtina, lietingą sekmadienį lankytojų antplūdžio tikisi Klaipėdos dramos teatras, kur teatralai kartu su kitomis kultūros ir meno organizacijomis, menininkais ir visais neabejingais šalies kultūrai žmonėmis dalyvaus įspėjamajame streike „Tai gali būti paskutinis kartas“.
Nuo 14.30 iki 17 val. lankytojus teatre pasitiks teatro bendruomenės atstovai. Jie ves ypatingas, autorines ekskursijas po teatrą. Jie sieks priminti, kad atskirtis tarp menininkų ir kitų šalies gyventojų – fikcinė.
Vienoje teatro salių bus galima pamatyti 1991 m. čia statyto B. Brechto „Geras žmogus iš Sezuano“ (rež. Aurelija Ragauskaitė) spektaklio ištrauką.
