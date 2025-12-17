Klaipėdoje tęsiasi kalėdiniai renginiai: laukia Simono Dacho metų uždarymas ir koncertai

Simono Dacho metų finalinis akordas – audiovizualinė misterija
Klaipėda tęsia šventinių renginių ciklą, kuriame – prasminga dedikacija poetui S. Dachui. 2025-aisiais miestas minėjo 420-ąsias S. Dacho gimimo metines bei metus dedikavo XVII a. Klaipėdoje gimusio baroko kūrėjo garbei, kurio literatūrinis ir kultūrinis palikimas tapo svarbia miesto tapatybės dalimi. Visus metus Klaipėdos kultūrinė bendruomenė kvietė į daugybę poeto atminimui skirtų renginių – koncertų, parodų, susitikimų ir edukacijų, aktualizuojančių jo kūrybą šiandienos kontekste.
Gruodžio 20 d. 18 val. buvusioje Šv. Jono bažnyčios erdvėje, Pylimo g. 2, šis prasmingas kultūrinis ciklas bus vainikuotas S. Dacho metų uždarymo renginiu „Žodis, kuris neužgęsta“ – audiovizualine misterija, sujungiančia muziką, chorą, teatrą, judesį ir šiuolaikines projekcijų technologijas. Renginio režisierė – Rūta Bunikytė, atlikėjai – Klaipėdos jaunimo teatras, Klaipėdos koncertų salės choras „Aukuras“, solistė Rima Petrauskaitė.
Anot projekto autorių, šventinį vakarą susirinkusių lauks šviesos, garso, žodžio ir atminties ritualas, grąžinantis poetą į miestą ir miestą į poeto kūrybos šviesą bei prasmingai palydintis į 2026-uosius metus.
Jaukus Kalėdų laukimas
Šventiniai renginiai tęsiasi ir spalvų įkvėptoje Teatro aikštėje, kur kiekviena diena kviečia pasinerti į kalėdinį laukimą. Į pagrindinę miesto aikštę veda Turgaus gatvėje sukabintas 200 metrų ilgio šviesų tunelis. Teatro aikštėje pasitinka pagrindinis šventinio laukimo simbolis – besisukanti Kalėdų eglutė. Svarbiausia miesto aikštė stebina spalvingais puošybiniais elementais – Klaipėdos dramos teatrą papuošusiu mėnuliu, Taravos Anikės fontane sužibusiais žiedais. Greta eglutės įsikūręs dar vienas netikėtas elementas – „laimės ratas“, kurio tikslas – nežinantiems atsakymo „Ar graži Klaipėdos eglutė?“, jį pasufleruoti. Šviečiantis ratas pateikia net aštuonis atsakymo variantus, o galimybė jį pasukti suvilioja didelius ir mažus.
Šalia eglutės įsikūrusi ir jauki, bangos siluetą atkartojanti ledo čiuožykla, kur ledą per šventinį gruodį vidutiniškai išbando apie 10 000 žmonių. Per pirmąsias tris savaites čiuožykloje jau apsilankė keli tūkstančiai žmonių. Ledo čiuožykla veikia kasdien iki vėlaus vakaro.
Šių metų kalėdiniu laikotarpiu Klaipėda itin daug dėmesio skiria vaikams ir šeimoms, todėl dar lapkritį Danės skvere pradėjo veikti nemokamas Kakės Makės šviesų parkas, skveruose nugulė ryškūs kalėdiniai papuošimai, vilioja šviečiančios supynės, karuselės, apžvalgos ratas.
Artimiausi šventiniai renginiai
Gruodžio 19 d., penktadienį, 17.30 val. Teatro aikštėje džiugins grupės „Biplan“ koncertas, o 18.30 val. – šventinis gospel choro „Gloria“ koncertas. Koncertą dovanoja ilgametis kalėdinių renginių partneris Algirdas Aušra (šalia buvusios Šv. Jono bažnyčios erdvės, Pylimo g. 2).
Gruodžio 20 d., šeštadienį, 16.00 val. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro džiazinio dainavimo studijos koncertas (Teatro a.).
17.00 val. lauks šventiniai žaidimai ir susitikimas su Kalėdų Seneliu bei Elfute (Teatro a.).
18.00 val. S. Dacho metų uždarymui dedikuota audiovizualinė misterija „Žodis, kuris neužgęsta“. Projektas sujungia muziką, chorą, teatrą, judesį ir šiuolaikines technologijas. Dalyvauja Klaipėdos koncertų salės choras „Aukuras“, Klaipėdos jaunimo teatro aktoriai (šv. Jono bažnyčios erdvė).
19.00–21.00 val. linksmins žiemos diskoteka su DJ Montello (Teatro a.).
Naujausi komentarai